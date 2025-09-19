Bruselas pide adelantar a enero de 2027 el veto al gas natural licuado ruso y más sanciones financieras

El presidente ruso, Vladimir Putin, visita una exposición dedicada a la 155ª Brigada de Marines de las Órdenes de la Guardia Separada de Zhukov y Suvorov, el 4 de septiembre de 2025.

La Comisión Europea ha solicitado este viernes adelantar un año el veto a las compras de gas natural licuado (GNL) ruso y ampliar las sanciones financieras, incluyendo el sector de las criptomonedas o el pago con tarjetas, para evitar que el Kremlin continúe financiándose mediante sistemas de elusión en terceros países.

En el ámbito energético, Bruselas apunta a sancionar a aquellas refinerías, comerciantes de petróleo y empresas petroquímicas que colaboren con Rusia en la evasión de las restricciones, con especial atención a países como China, que desempeñan un papel clave en este tipo de operaciones.

La propuesta de sanciones se enmarca dentro del decimonoveno paquete de medidas contra Rusia, que ahora deberá ser aprobado por los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, lo que podría ser complicado debido a las reservas de países como Hungría y Eslovaquia.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que esta ronda de sanciones responde al "desprecio por la diplomacia y el Derecho internacional" mostrado por Rusia, señalando los recientes ataques a la población civil y a edificios oficiales en Kiev, incluida la sede de la UE en la capital ucraniana.

Además, Von der Leyen condenó las invasiones aéreas de drones en Polonia y Rumanía, calificando estas acciones de "incompatibles con la búsqueda de la paz" y alertando que Moscú está intensificando la presión sobre la Unión Europea.