Cierran la terminal 4 del aeropuerto de Heathrow en Londres por la posible presencia de "materiales peligrosos"

Evacúan parte del Aeropuerto de Heathrow en Londres. Una de sus cuatro terminales ha sido evacuada y cerrada este lunes mientras los bomberos respondían a lo que los servicios de emergencia calificaron como un "posible incidente con materiales peligrosos".

Heathrow, que es uno de los aeropuertos más transitados de Europa, ha informado en sus redes sociales que su Terminal 4 había sido cerrada mientras los servicios de emergencia atendían el incidente, y que el resto de los terminales continuaban operando con normalidad.

"Se han desplegado equipos especializados para llevar a cabo una evaluación del lugar, y la Terminal 4 ha sido evacuada como medida de precaución mientras los bomberos responden", ha indicado un portavoz del Servicio de Bomberos de la capital británica a través de un correo electrónico a la agencia Reuters. Asimismo, ha añadido que recibieron la primera llamada sobre el incidente a las 17:01 (hora británica).

Un trabajador del aeropuerto Heathrow ha explicado, en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe, que "los mostradores de facturación de la Terminal 4 se han cerrado y la zona evacuada mientras los servicios de emergencia responden a un incidente". "Pedimos a los pasajeros no viajar a la Terminal 4 y estamos apoyando a quienes se encuentran en el lugar", ha añadido. Asimismo, ha apuntado que "todas las demás terminales están operando con normalidad" y dijo que ofrecerán más información tan pronto como sea posible.

Según la cadena pública BBC, de momento no se han registrado retrasos ni cancelaciones de vuelos. Aunque asegura que "no está claro cuál será el impacto en el tráfico aéreo" en el aeropuerto de referencia de Reino Unido. De hecho, en 2024 alcanzó un récord histórico de pasajeros recibiendo casi 84 millones.