Compra un plato por 2 euros en una tienda de segunda mano y descubre la firma oculta que lo revalora en 32.000 euros

Se llevó unos platos que valían un par de dólares, pero los acabó vendiendo por miles. Este es el resumen de lo que le sucedió hace ya 7 años a una italiana en la Gran Manzana, mientras rebuscaba entre los objetos de un anticuario, en una historia en primera persona que recogió el diario británico The Guardian hace un año.

Esta mujer, trabajadora en Recursos Humanos, siempre había acudido a mercadillos como una opción económica para amueblar la casa o hacerse con pertenencias a un menor coste que comprándolas de primera mano. Así fue como se enganchó a este tipo de tiendas vintage.

"Creé un blog para documentar mis hallazgos vintage y ayudar a otros a encontrar cosas geniales. Entre mis descubrimientos se encuentran un mono raro de Alexander McQueen de los 90, piezas de Gucci de los 70 y vestidos de alta costura de Oscar de la Renta", señala.

El caso de la vajilla

No obstante, su gran historia tuvo lugar hace 7 años: "En una gran tienda de segunda mano en Queens, recorrí pasillos llenos de cientos de chaquetas, suéteres y vaqueros, pero nada destacaba. Al salir, recorrí el pasillo de artículos para el hogar y estaba mirando la vajilla cuando un plato me llamó la atención". Y se topó con el tesoro oculto.

"Una cara pintada me miraba. Había líneas blancas sobre un fondo negro, con toques turquesa. Formaba parte de un juego. Empecé a imaginar todas las divertidas decoraciones de mesa que podría crear para cenas. Los platos estaban en perfecto estado. Le di la vuelta a uno y vi una pegatina con el precio de Introduzca texto aquí.99", rememora, para sentenciar con el dato que lo cambió todo: "Entonces vi una marca en la cerámica que decía 'Picasso'".

"Experimenté todas las emociones que creo que se pueden sentir"

Volando, trató de buscar opinión. "Le escribí a una amiga que trabaja en antigüedades preguntándole si creía que era real. Me respondió enseguida, diciendo que probablemente no, pero que eran geniales y que debería comprarlos de todos modos".

Se equivocaba, sí eran reales: "Me puse en contacto con una casa de subastas que vende cerámica de Picasso y les envié videos y fotos. Confirmaron la autenticidad de los platos y me preguntaron si necesitaba ayuda para subastarlos. Experimenté todas las emociones que creo que se pueden sentir, y todavía me cuesta expresarlas con palabras. No podía creerlo".

La subasta

Así que los envió a tasar y se preparó para la subasta. Cada uno de los platos fue valorado en 5.000 dólares. Y llegó el gran día. "En diciembre de 2022, estaba en mi escritorio de la oficina, viendo la subasta en vivo en mi computadora. Sudaba y mi teléfono vibraba con notificaciones de mi familia, que también esperaba con impaciencia. Las placas se vendieron individualmente", explica de cómo fue la subasta.

"Me siento financieramente segura por primera vez en mi vida"

"La puja por la primera placa comenzó en $5,000. El subastador golpeó el martillo cuando se vendió por $8,000, y rompí a llorar. La segunda placa se vendió por Introduzca texto aquí0,000; a esas alturas, apenas podía hablar. Cuando la última placa se vendió por Introduzca texto aquí6,000, casi me desplomé. Llamé a mi familia y lloré por teléfono. Mis placas de Introduzca texto aquí.99 se acababan de vender por $34,000. No parecía real", subraya. ¿Qué hizo con lo ganado? Lo reinvirtió. "Invertí el dinero en la bolsa de inmediato. No me atreví a emocionarme demasiado y a irme de compras. Me siento financieramente segura por primera vez en mi vida", confiesa.