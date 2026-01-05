10 cosas que no sabías de Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez (Caracas, 1969) es, desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la persona encargada de hacer frente a una transición en Venezuela bajo el control y la vigilancia, también las amenazas, del presidente estadounidense, Donald Trump. Será la primera mujer en la historia del país latinoamericano en encabezar el Ejecutivo, aunque sea de manera interina.

En su primera declaración como mandataria, transmitida por radio y televisión, ha asegurado estar en disposición de negociar con Trump una "agenda constructiva". "Estamos dispuestos a relaciones en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Es lo único que aceptaremos para un relacionamiento, luego de haber atentado y de haber agredido militarmente a nuestra amada nación", ha señalado Delcy Rodríguez. Si no sabes quién es, a continuación te dejamos diez cosas que ayudarán a conocerla mejor:

1. Nació en Caracas el 18 de mayo de 1969. Su nombre completo es Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

2. Su padre, Jorge Antonio Rodríguez, fue militante político de izquierdas desde muy joven. Líder estudiantil, fue dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y fundador de la Liga Socialista. Participó en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976. Durante su detención y posterior encarcelamiento, sufrió torturas. Murió ese mismo año estando bajo custodia de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención del entonces Gobierno de Venezuela.

3. Su hermano, Jorge Rodríguez Gómez, también es político y ha ocupado cargos tanto con Hugo Chávez como con Nicolás Maduro. En estos momentos, es presidente de la Asamblea Nacional venezolana.

4. Obtuvo el título de abogada por la Universidad Central de Venezuela en 1993. Continuó sus estudios fuera de Venezuela, especializándose en Derecho Laboral en la Universidad de Nanterre (París, Francia) y sacando un máster en Política Social en la Universidad de Birkbeck (Londres, Reino Unido).

5. El golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 le pilla en Londres. Allí, junto a su madre, decide ocupar la embajada de Venezuela. Ya tenía pensado regresar a su país. Después del fracaso del golpe, volvió enseguida y comenzó su carrera política.

6. Conoció a Hugo Chávez a su regreso a Venezuela en 2002. Durante una gira por Estados Unidos para denunciar el golpe y pedir justicia para las víctimas del mismo sufre un grave accidente de coche, del que tarda un tiempo en recuperarse por completo.

7. Su primer cargo en el Gobierno de Hugo Chávez fue como ministra del Despacho de la Presidencia, pero a partir de ahí ha pasado por un buen número de Ministerios: Comunicación e Información, Relaciones Exteriores, Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Petróleo... También presidió la Asamblea Nacional Constituyente. En 2018 fue elegida vicepresidenta de Venezuela.

8. No está casada ni tiene hijos.

9. Ha jugado al tenis de mesa como profesional junto a su hermano, con quien ha llegado a ganar campeonatos locales en Venezuela.

10. Desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Donald Trump y Estados Unidos, es la presidenta de Venezuela.