Confirmado, el Ejército de Ucrania entrena a sus pilotos de drones FPV jugando a GTA V: "No es un reemplazo del entrenamiento real, pero relaja"

Soldados de una unidad de drones de fibra óptica realizan pruebas antes de dirigirse al frente en el óblast de Donetsk (Ucrania), el 17 de junio de 2025.

¿Videojuego o realidad? El Ejército de Ucrania utiliza el juego 'Grand Theft Auto V', más conocido como GTA V, para formar a sus pilotos. Y más que como un videojuego de entretenimiento, lo toman como un simulador con partes útiles para el desempeño real.

La noticia la ha adelantado el mismísimo Ministerio de Defensa ucraniano, que en un mensaje en redes incluía un vídeo de un piloto volando dentro de GTA V con un dron, lanzando una bomba contra vehículos que circulan por la autopista.

"¿Hay algún fan de GTA por aquí?". Sí, muchos, pero están tratando de averiguar si su PC para juegos podrá ejecutar "Grand Theft Auto VI", añadía el ministerio con cierto tono de humor.

"Cabe señalar que esto no sustituye al entrenamiento real, sino que es una excelente manera de relajarse", matiza de inmediato Defensa en el vídeo para evitar confusiones. Pero no es solo una distracción.

Los pilotos y responsables de los vuelos de los drones FPV utilizan el GTA V como elementos audiovisuales de ayuda para desarrollar la coordinación mano-ojo necesaria. Evidentemente, no se entrenan únicamente con videojuegos.

Los nuevos pilotos de las Fuerzas Armadas de Ucrania reciben entrenamiento en escuelas de drones por todo el país para estar a la vanguardia en un asunto cada vez más crucial. La guerra de más de cuatro años desde la invasión rusa ha elevado al máximo la relevancia de la 'batalla tecnológica' de los drones, campo en el que Kiev saca nota.

La relación videojuegos-formación no es algo inédito. Un reportaje de Business Insider se hace eco de la opinión de directores y responsables de centros educativos, que destacan el rendimiento curricular de los jóvenes estudiantes que mejor juegan con sus consolas y ordenadores. "Llevan años jugando, están familiarizados con los mandos y joysticks , y poseen la coordinación mano-ojo necesaria para sincronizar sus movimientos y orientación con lo que ven en la pantalla o en las gafas de realidad virtual", añaden sobre este tipo de chavales.