Crece la indignación en Israel contra Netanyahu por no saberse el número de rehenes aún en manos de Hamás

El primer ministro de Israel dio un dato en una entrevista con Ben Saphiro, quiso corregirse de inmediato y volvió a equivocarse. "Cada uno de ellos es un mundo", le han contestado las familias de los secuestrados.

Benjamin Netanyahu gesticula en la Casa BlancaAnadolu via Getty Images

La paz en Gaza se decide en una mesa de negociación en Egipto. Allí, Israel y Hamás han iniciado ya lo que denominan 'contactos indirectos' tras validar ambos bandos los aspectos fundamentales del plan de Trump para el fin de la guerra. Aunque son muchos los "detalles" aún a discutir, tanto Netanyahu como la facción armada palestina se mostraron a favor del punto de partida: la liberación de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás desde el 7 de octubre de 2023 a cambio de la excarcelación de cientos de palestinos.

Este asunto se convirtió en fundamental para Israel desde el estallido de la guerra en respuesta a los atentados de Hamás. Durante dos años, familiares de los asesinados y secuestrados han exigido a Netanyahu que gestionase y lograse la liberación de los rehenes. Un tiempo en el que la protesta social no ha dejado de crecer contra el veterano líder hebreo, que ha vuelto a disparar la indignación de Israel por su error al hablar de los rehenes.

En una entevista con el comentarista político conservador estadounidense Ben Shapiro, Netanyahu quiso explicar que "lo que empezó en Gaza terminará en Gaza, con la liberación de 40 de nuestros rehenes, 46, en realidad; 20 están vivos".

Su desliz ha sido inmediatamente corregido y afeado por el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, la principal entidad que lleva dos años movilizándose contra las políticas de guerra del Gobierno. Los responsables de la asociación han exigido a Netanyahu una "explicación" por desconocer que hay 48 rehenes aún en manos de Hamás, del total de 251 capturados el 7-O (a excepción de cuatro que fueron secuestrados previamente)

"Les informamos rápidamente: hay 48 rehenes en Gaza. Para nosotros y para el pueblo de Israel, que durante dos años ha salido a las calles semana tras semana, cada uno de ellos es un mundo. Cada uno de ellos debe regresar a casa: los vivos para su rehabilitación y los caídos para ser enterrados en su tierra", añadía el Foro sobre los secuestrados vivos y muertos. 

De todos ellos se acordó Donald Trump, que ha venido exigiendo al grupo terrorista la liberación de "todos" y de una sola vez, "no uno ahora, dos luego...", como ha venido haciendo en anteriores pequeños acuerdos con Tel Aviv.

El —algo más que— gazapo de Netanyahu ha sido ampliamente destacado por la prensa nacional de todo signo. The Times of Israel ha recordado que no es la primera vez que le fallan los cálculos. En verano ya protagonizó otro episodio de indignación entre los familiares al comprometerse en agosto a "la liberación de todos nuestros 20 rehenes", en un momento en que había 50.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
