No hay tiempo que perder: Israel y Hamás inician los 'contactos indirectos' por la paz en Gaza y bajo la presión de Trump

Todos los ojos en Gaza y, desde este lunes, en Egipto. El país norteafricano sirve de sede para las primeras negociaciones entre Israel y Hamás por la paz en la Franja tras la aceptación inicial del plan de Trump.

Fuentes conocedoras de las gestiones diplomáticas han detallado a EFE que lo de este lunes es una primera fase de 'negociaciones indirectas' entre el Estado hebreo y la facción armada palestina. Todo ello, bajo la presión de Donald Trump, que habla de "una semana" para completar lo que denomina "primera fase".

El propio presidente de EEUU ya informaba el domingo de gestiones previas, con contactos con Hamás y países árabes e islámicos para allanar el camino a un conflicto que no deja de sumar muertes por la sostenida ofensiva de Israel pese al 'sí' de los dos bandos al proyecto de paz.

Las conversaciones de este lunes en Egipto cuentan con la participación del citado país, además de las de Qatar y EEUU, que han venido ejerciendo el papel de mediadores. Por ahora se trata de encuentros en Sharm el Sheij entre equipos técnicos y no políticos, detalla EFE, que se espera se alarguen varios días.

Las delegaciones de Israel y Hamás llegaron a la ciudad egipcia en la noche del domingo, como detalla The Times of Israel, que se hace eco de las grietas en la cada vez más rota coalición de Gobierno de Netanyahu.

Entre las críticas de sus más radicales, que no quieren pactar, y la presión de un pueblo, el israelí que clama por la paz y la vuelta de sus secuestrados, también llegan reproches desde Egipto. En su caso, por el 'perfil bajo' de los enviados. Una fuente egipcia denuncia ante EFE que Netanyahu ha dado orden de mandar a "una delegación de expertos técnicos sin ninguna autorización" ni peso en la toma de decisiones.

Aunque EEUU mantiene el optimismo enarbolado por Trump, las partes son algo más cautelosas con los plazos, a la espera de que el miércoles aterrice el jefe de la delegación hebrea, el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer. Con él aparecerán en Egipto dos figuras claves para Trump, su enviado especial estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Dicha primera fase del plan de 20 puntos bendecido por Israel y aceptado inicialmente por Hamás a la espera de negociar los detalles establece la liberación de todos los rehenes —vivos y muertos— aún en manos del grupo terrorista, a cambio de la excarcelación por Israel de cientos de palestinos, para posteriormente pasar a un fin total de la guerra.

Más a largo plazo se recogen la formación de un gobierno de transición para Gaza, sin Hamás entre los integrantes, la desmilitarización de la Franja con la retirada del Ejército israelí. Y como gran interrogante en un futuro impronosticable, la creación de un Estado de Palestina en el enclave, punto absolutamente rechazado por Netanyahu pese a estar incluido en el documento de Donald Trump.