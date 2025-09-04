Cuenta atrás para la producción en Dinamarca de la nueva superarma de Ucrania

Modelo 3D del misil de crucero ucraniano FP-5 'Flamingo', utilizado para un ataque contra Rusia, en una imagen de archivo.

Ucrania se prepara para fabricar su "superarma" en Dinamarca. El ministro de Defensa de ese país lleva tiempo advirtiendo sobre la producción de armas ucranianas, y ahora, se puede confirmar una de las empresas y dónde se ubicará.

Según publica el medio danés DR, se trata de la empresa ucraniana FPRT, la compañía que está detrás del nuevo misil de crucero Flamenco de largo alcance.. De este modo, la producción se llevará a cabo justo al otro lado de la Base Aérea de Skrydstrup, donde se alojan los aviones de combate daneses F-35.

De acuerdo a la información difundida, toda esta información proviene de un correo electrónico confidencial al que ha tenido acceso el digital. La producción está programada para comenzar el 1 de diciembre de este 2025.

En el correo en cuestión, se informa que la empresa FPRT ya ha recibido un número de registro mercantil danés. Además, se ha creado un sitio web danés, donde la compañía escribe que está "en el proceso de un gran proyecto" donde "establece modernas instalaciones de producción en Vojens".

En cuanto a las características técnicas, el nuevo misil ucraniano utilizará "combustible sólido". Este se enciende rápidamente y puede ofrecer una combustión potente y estable, lo que lo hace adecuado para misiles y fines militares, entre otras cosas.

En declaraciones recogidas por el medio, Peter Hald, químico y jefe de seguridad del Departamento de Química de la Universidad de Aarhus, al norte de ese país, asegura que al utilizar este combustible "es importante que la higiene industrial esté bajo control". "La producción en sí debe realizarse en condiciones ordenadas". De hecho, "se deben mantener las distancias de seguridad tanto para la producción como para el almacenamiento".

De este modo, explica que "puede causar explosiones violentas". "Si se produce un incendio, pueden ocurrir reacciones en cadena que pueden provocar explosiones violentas. Esto impone demandas a los servicios locales de bomberos y rescate", concluye el experto.