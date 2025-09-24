Declaran culpable al hombre que trató de asesinar a Trump en Florida mientras cuando jugaba al golf 

Un jurado estadounidense ha declarado culpable este martes de intento de asesinato a Ryan Routh, el hombre intentó disparar al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su campo de golf de West Palm Beach, en el estado de Florida.

Routh, que ha intentado apuñalarse en el cuello con un bolígrafo tras escuchar el veredicto, ha sido declarado culpable también por agredir a un agente y por otros tres cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta ahora a una posible cadena perpetua.

El hombre de 59 años, residente de Hawái, se declaró inocente de todos los cargos y no contaba con representante legal durante el juicio. El jurado ha estado deliberando su decisión cerca de tres horas, según ha recogido la cadena NBC News.

"El veredicto de culpabilidad de hoy contra Ryan Routh, el presunto asesino de Trump, ilustra el compromiso del Departamento de Justicia de castigar a quienes participan en la violencia política", ha declarado la fiscal general, Pam Bondi, en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que el intento de asesinato no fue solo un ataque contra Trump, "sino una afrenta" a la nación. Bondi también ha trasladado su agradecimiento a todo el equipo que ha participado en el juicio y a las fuerzas de seguridad que protegieron al entonces candidato presidencial republicano.

Trump ha señalado que el veredicto representa un "momento crucial para la Justicia en Estados Unidos". "Era un hombre malvado con malas intenciones", ha dicho en un mensaje publicado en Truth Social en el que ha felicitado a Bondi y al Departamento de Justicia por el juicio, que "se ha llevado a cabo con meticulosidad".

La jueza de distrito Aileen Cannon, designada por Trump, ha estado a cargo del caso. El magnate estaba jugando al golf cuando un agente del Servicio Secreto que realizaba un control de seguridad del perímetro vio entre la maleza el rostro del sospechoso y el cañón de un rifle que le apuntaba directamente. Tras disparar varias veces con su arma reglamentaria, comunicó la amenaza a sus superiores.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses detuvieron el vehículo de Routh a 45 minutos de distancia después de que huyese del lugar y fuese visto por testigos. Los investigadores encontraron un rifle cargado con once balas, una cámara digital y placas blindadas capaces de resistir disparos de armas de fuego.

El suceso se produjo después de que Trump sobreviviera a otro intento de asesinato durante un mitin de campaña en Butler, localidad ubicada en Pensilvania en el que resultó herido en la oreja, si bien el atacante murió tiroteado por las fuerzas de seguridad.