Delcy Rodríguez lanza un mensaje directo a EE.UU y Europa: "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones"

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto oficial en Caracas.

Delcy Rodríguez quiere convencer al mundo de que una nueva Venezuela es posible.

Y este miércoles lanzó uno de los mensajes más directos hasta ahora hacia Estados Unidos y Europa en pleno giro geopolítico alrededor del país sudamericano. "No le tengan miedo a una Venezuela libre de sanciones".

La presidenta encargada venezolana pronunció esa frase durante un acto en el estado Anzoátegui, en el este del país, en medio de una campaña política y simbólica con la que intenta reforzar la imagen de apertura internacional del nuevo chavismo surgido tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado enero.

Del chavismo aislado… al acercamiento con Trump

La escena habría parecido completamente imposible hace apenas unos meses. Porque Delcy Rodríguez fue durante años uno de los rostros más duros del chavismo y una figura sancionada internacionalmente por EE.UU y la Unión Europea.

Ahora, sin embargo, se ha convertido en la pieza central de la nueva relación entre Caracas y Washington tras la caída de Maduro. Desde que asumió la presidencia encargada, Estados Unidos ha ido flexibilizando progresivamente parte de las sanciones sobre: el petróleo, la minería y el sistema financiero venezolano.

Ese alivio ha permitido el regreso de inversiones energéticas y el acercamiento de grandes compañías internacionales a Venezuela después de años de aislamiento.

"Venezuela no se merece las sanciones"

En su discurso, Rodríguez insistió en que su país no merece seguir sometido al bloqueo económico internacional. "No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada", repitió varias veces ante simpatizantes chavistas.

Y defendió que el pueblo venezolano ha demostrado históricamente "amistad" y "cooperación" con otros países. La dirigente participaba en una caminata organizada por el oficialismo para reclamar el levantamiento definitivo de las sanciones internacionales, una especie de "peregrinación" política que el chavismo ha convertido en uno de sus nuevos grandes símbolos movilizadores.

"Nuestra peregrinación busca sumar esfuerzos", afirmó.

El gran cambio tras la captura de Maduro

Toda esta nueva etapa nace directamente de uno de los acontecimientos más surrealistas y explosivos de la política internacional reciente: la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Caracas en enero de 2026.

Aquella operación provocó un terremoto político mundial. Y dejó a Delcy Rodríguez al frente de un Gobierno que intenta desde entonces sobrevivir, mantener el control interno y al mismo tiempo abrirse parcialmente a Occidente.

La propia Rodríguez pasó inicialmente de denunciar el "secuestro" de Maduro a empezar poco después un acercamiento pragmático con Washington.

EEUU afloja… pero Europa sigue desconfiando

Sin embargo, el acercamiento internacional sigue siendo muy frágil. Aunque la Administración Trump ha suavizado buena parte de las sanciones económicas, Europa mantiene enormes reservas hacia el nuevo Gobierno venezolano.

El Parlamento Europeo pidió hace apenas unas semanas no levantar las sanciones vinculadas a violaciones de derechos humanos hasta que Venezuela avance realmente hacia una transición democrática.

Y organizaciones internacionales siguen denunciando que continúan existiendo presos políticos y estructuras represivas heredadas del madurismo.

El chavismo intenta reinventarse

Mientras tanto, Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen completamente distinta del chavismo clásico.

Más tecnocrática.

Más pragmática.

Más abierta a la inversión extranjera.

Pero muchos opositores creen que el cambio es más cosmético que real. Y que el aparato de poder sigue siendo esencialmente el mismo, solo adaptado al nuevo contexto internacional.

El petróleo vuelve a cambiarlo todo

En el fondo, buena parte del nuevo acercamiento tiene una explicación muy concreta:

la energía. La guerra con Irán, la tensión en Oriente Medio y la necesidad de estabilizar mercados petroleros han vuelto a colocar a Venezuela en el centro del tablero internacional.

Y Washington parece cada vez más dispuesto a priorizar estabilidad y petróleo frente a una confrontación total con Caracas. Por eso la frase de Delcy Rodríguez tiene tanta carga política. Porque no solo pide el fin de las sanciones.

También intenta convencer a Occidente de algo muchísimo más profundo: que ya no debe ver a Venezuela únicamente como un enemigo.