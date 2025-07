El grupo de expertos de Tony Blair, socio de Trump en su plan de una 'Riviera' en Gaza

Chris Harris - PA Images via Getty Images

El Instituto Tony Blair (TBI), liderado por el ex primer ministro británico, participó en un proyecto que estudió implantar una "Riviera de Oriente Medio" en la franja palestina de Gaza, como sugirió el presidente de EE.UU., Donald Trump, según ha publicado el diario Financial Times (FT).

Un grupo de empresarios israelíes encabezó el plan, desarrollado por la consultora Boston Consulting Group (BCG), por el que se levantaría una 'Riviera Trump' y una 'Zona de Manufactura Inteligente Elon Musk' en el territorio ocupado palestino, según el medio.

El proyecto, al que tuvo acceso el FT, fue compartido con la administración Trump y proponía pagar a medio millón de palestinos por abandonar el lugar, así como atraer a inversores privados para desarrollar Gaza.

El TBI no fue el autor del estudio, pero dos miembros de su equipo fueron incluidos en grupos de mensajes y llamadas a medida que evolucionaba el proyecto.

Un documento elaborado por un integrante del la plantilla del Instituto esbozó la idea de una 'Gaza Riviera' con islas artificiales similares a las del emirato de Dubái, así como un puerto y zonas francas.

Este texto recogía que la guerra en Gaza "ha creado una oportunidad en un siglo de reconstruir Gaza desde el principio como una sociedad segura, moderna y próspera".

Sin embargo, el documento no incluía la relocalización de palestinos, como defendió Trump ante el rechazo de la comunidad internacional.

Un portavoz del TBI contactado por el Financial Times aseguró en un primer momento que la información era "categóricamente errónea", pero cuando se le presentaron las pruebas recopiladas por el diario matizó que ello no significaba que no hubiese miembros del equipo que hubiesen podido ser incluidos en llamadas o chats sobre el proyecto.

La institución de Blair lleva años en Oriente Medio difundiendo estudios e investigaciones y, en público, siempre ha apostado por una solución justa al conflicto entre israelíes y palestinos.

El negocio de Gaza: ubicación, recursos e inversiones propias que se añaden al interés político de Trump El plan del presidente de EEUU de sacar a los 2,3 millones de gazatíes de la franja y convertirla en una "Riviera" en el Mediterráneo tiene tentáculos más allá del viejo conflicto entre israelíes y palestinos.