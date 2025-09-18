Dos aviones rusos sobrevuelan el lago de la OTAN con misiles supersónicos y la OTAN despliega sus cazas

Nuevo incidente entre Rusia y la OTAN. Dos aviones de combate rusos Su-30 han sobrevolado el sur del mar Báltico, también conocido con el sobrenombre de 'lago de la OTAN' a raíz de la incorporación de Finlandia y de Suecia a la Alianza Atlántica.

Esas aeronaves rusas han sido interceptadas por varios aviones de combate de la OTAN. En concreto, se desplegaron cazas JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea de Suecia que recibieron el apoyo de aviones F-16 daneses.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico Daily Express, los cazas rusos eran un Su-30SM y un Su-30SM2, y los mismos estaban equipados por misiles supersónicos antirradiación Kh-31.

Los Kh-31 son unos misiles realmente potentes. Tienen la capacidad de alcanzar velocidad Mach 3 (tres veces la velocidad del sonido, lo que equivale aproximadamente a 3.600 kilómetros por hora).

Los misiles supersónicos antirradiación Kh-31, que cuentan con un alcance de hasta 110 kilómetros, se encuentran diseñados para neutralizar buques y defensas aéreas que estén equipadas por radares.

Se trata de la segunda interceptación de aviones rusos por parte de cazas de la OTAN en menos de una semana, ya que el 12 de septiembre los cazas JAS 39 Gripen de la Fuerza Aérea de Suecia fueron movilizados para rastrear aviones rusos similares, incluido un Su-35.

Estos encuentros entre cazas de la OTAN y aviones rusos han tenido lugar en el marco de la celebración de las maniobras Zapad-2025 de Rusia con Bielorrusia, el mayor ejercicio militar del país presidido por Vladímir Putin.

A esos incidentes se unen los ocurridos la pasada semana. Más de una veintena de drones rusos violaron el espacio aéreo de Polonia, poniendo en máxima alerta al país. Además, el pasado sábado, Rumanía movilizó dos cazas F-16 tras detectar también un dron ruso en su espacio aéreo.