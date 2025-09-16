El portavoz del Kremlin lanza la gran provocación: "La OTAN está efectivamente ya en guerra"

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, conversa con el presidente ruso, Vladímir Putin, en una imagen de archivo

La tensión entre Rusia y la OTAN se ha disparado durante la última semana a raíz de la incursión de varios drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, país perteneciente a la Alianza Atlántica.

No ha sido el único incidente que ha tenido lugar en los últimos días. El pasado sábado, Rumanía movilizó dos cazas F-16 tras detectar un dron ruso en su espacio aéreo, concretamente en la región de Tulcea.

Por si fuera poco, el país presidido por Vladímir Putin ha ido más allá y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha lanzado una gran provocación asegurando que la OTAN está "de hecho ya en guerra" contra Rusia.

Esa afirmación supone un reconocimiento de forma implícita por parte de Rusia de que esas incursiones de drones en los cielos de países de la Alianza Atlántica son más intencionadas que accidentales.

Rusia y su aliado europeo despliegan su gran ejercicio militar en el rellano de Polonia En un momento de gran tensión por la reciente interceptación por parte de Polonia de drones rusos en su espacio aéreo en el marco de la invasión rusa de Ucrania, Rusia y Bielorrusia iniciaron unas maniobras militares conjuntas.

Reino Unido convoca al embajador ruso

El Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha decidido convocar al embajador ruso en Londres, Andrey Kelin, por esa violación "sin precedentes" del espacio aéreo de la OTAN con los drones que han irrumpido tanto en Polonia como en Rumanía.

"Reino Unido se une a Polonia, Rumanía, Ucrania y nuestros aliados de la OTAN para condenar sin paliativos estas acciones imprudentes", ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores de Reino Unido.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció el pasado viernes la puesta en funcionamiento de una nueva iniciativa para reforzar las medidas de vigilancia y los sistemas de defensa en el flanco oriental de la Alianza Atlántica.

En concreto, la iniciativa ha sido bautizada como Centinela del Este. Según ha explicado el propio Rutte, el principal objetivo de la OTAN con ella es dejar claro que la Alianza Atlántica está "preparada y lista para defender cada centímetro del territorio aliado".