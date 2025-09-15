Dos objetos con ADN y dos mensajes en redes: las nuevas pistas sobre el asesinato de Charlie Kirk estrechan el cerco sobre Tyler Robinson

Se estrecha el cerco judicial y policial sobre el supuesto asesino de Charlie Kirk y único detenido por el disparo mortal que acabo con la vida del conocido comunicador conservador el miércoles. Tras el arresto de Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, ahora nuevas pruebas de ADN y mensajes en las redes le ponen contra las cuerdas.

Según adelanta el FBI, se han hallado restos de ADN de Tyler Robinson en dos objetos que formaban parte de la escena del crimen en la Universidad Valle de Utah. Se trata, según el director del FBI, Kash Patel, del "destornillador que se encontró en la azotea" y de "la toalla que envolvía el arma de fuego". Así lo ha detallado el mando policial en la cadena Fox News.

Según los investigadores, ese destornillador lo dejó Robinson en lo alto del edificio tras salir a la carrera, mientras que la toalla sirvió para "envolver el rifle Mauser de caza empleado" y con el que alcanzó en el cuello a Kirk en mitad de un multitudinario evento.

Pero hay más pistas que involucran directamente a Tyler Robinson, pese a haber intentado borrar el rastro digital. Se trata de dos mensajes. El primero de ellos es una nota previa a la comisión del crimen. En ella, supuestamente escribió "Tengo la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar", de acuerdo con la investigación del FBI.

El segundo elemento 'escrito' ha sido destapado por el diario The Washington Post, por medio de diversas capturas de pantallas de chats de Robinson en la plataforma Discord. Allí, el joven detenido presuntamente confesaba el asesinato el mismo jueves en el que sería detenido por los agentes

"Hola a todos, tengo malas noticias" muestra una de las imágenes, sobre la que se superpone un "fui yo ayer en la UVU. Lo siento mucho", que daría muestra de su responsabilidad en los hechos.

En vista de los avances de la investigación y de la nula cooperación que reconocen las autoridades, se da por inminente que el estado presente cargos de asesinato con agravantes contra Robinson. Dicho delito, en caso de ser avalado por un juez, podría conllevar incluso cadena perpetua o pena de muerte.