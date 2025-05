El único país de la OTAN sin ejército comienza a armarse ante el temor de los submarinos rusos

El único país de la OTAN sin ejército ha intentado durante mucho tiempo evitar involucrarse en cualquier conflicto externo, pero ahora las crecientes tensiones globales lo han obligado a hacer planes de defensa serios.

Sin embargo, a diferencia de los otros cuatro países nórdicos que unieron sus fuerzas para formar un ejército combinado lo más independiente posible de Estados Unidos, Islandia ha adoptado una estrategia diferente.

El país, que es una anomalía. un miembro fundador de la Alianza Atlántica, no tiene ejército propio, pero sí que está fuertemente vinculado a Europa, sin ser parte de la Unión Europea (UE). Aunque hasta ahora la actividad tradicional de la isla era la pesca, se ha convertido en un centro tecnológico gracias a su abundante energía geotérmica e hidroeléctrica. Durante la Guerra Fría, la OTAN tenía una base militar en Islandia desde la que vigilaba los barcos soviéticos, pero los residentes no estaban demasiado preocupados por los buques de guerra extranjeros.

Actualmente, la isla, que se encuentra entre Noruega y Groenlandia, enfrenta amenazas crecientes por la creciente actividad militar en la región del Ártico, donde el cambio climático está abriendo nuevas rutas marítimas, y por las relaciones más frías entre Europa y los Estados Unidos de Donald Trump. El diario The Wall Street Journal acaba de publicar sus planes de blindaje, porque una cosa es no tener Fuerzas Armadas y, otra, estar desprotegido.

Tras la reapertura de la base aérea de Keflavik, cerca de la capital, Reykjavik, en 2014, aviones militares estadounidenses de caza de submarinos comenzaron a volar sobre el espacio aéreo islandés, mientras que otros aviones de combate europeos patrullan la zona entre Islandia y Rusia, y submarinos y buques de guerra de la OTAN hacen escala en los puertos de la isla.

Este territorio está situado en una zona considerada crítica para la seguridad de Estados Unidos, con una posible trayectoria de misiles nucleares rusos lanzados contra objetivos estadounidenses que pasarían directamente sobre la isla más grande del mundo. Islandia también es un obstáculo para los submarinos rusos, que se ven obligados a ascender más cerca de la superficie, donde son más fáciles de detectar, al cruzar la dorsal mesoatlántica que separa las placas tectónicas euroasiática y norteamericana.

Ahora, los islandeses debaten si deberían ser más activos en materia de defensa y si deberían reanudar las negociaciones para la adhesión a la UE, suspendidas en 2013. El primer ministro Kristrun Frostadottir planea celebrar un referéndum sobre el tema a más tardar en 2027. "Nunca ha habido apoyo público en Islandia para un ejército, y no creo que lo haya en el futuro cercano", dijo Frostadottir. "Eso no significa que no podamos tener una defensa activa ni alianzas activas".

La Guardia Costera islandesa, que durante mucho tiempo solo se encargaba de proteger las zonas de pesca, ahora desempeña un papel más importante en la defensa, encargándose de la base aérea de Keflavik y de los sistemas de defensa aérea.

"Nunca ha habido apoyo público en Islandia para un ejército, y no creo que lo haya en el futuro cercano"

El ejército estadounidense utilizó Islandia durante la Segunda Guerra Mundial para mantener a raya a los alemanes y abastecer a la Unión Soviética. Las tropas estadounidenses defendieron la isla desde 1951, cuando ambos países firmaron un acuerdo de defensa que aún está vigente, hasta 2006, cuando EEUU retiró sus fuerzas para utilizarlas en la guerra contra el terrorismo.

Ahora la base aérea de Keflavik está siendo utilizada nuevamente por los Estados Unidos. Los islandeses observan con preocupación lo que ocurre en Groenlandia, donde los habitantes locales no quieren tener un papel activo en la OTAN y donde Dinamarca ha comenzado recientemente a ampliar su presencia militar. Las amenazas de Trump de adquirir Groenlandia, los aranceles comerciales y su postura agresiva hacia Europa han inquietado a los islandeses, y la membresía en la UE parece una opción cada vez más atractiva. Sin embargo, el primer ministro de Islandia dijo que le gustaría evitar la situación en que el próximo referéndum sea visto como una elección entre Estados Unidos y Europa.