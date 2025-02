EEUU deja colgado a Bélgica con el supercaza y el golpe se lo lleva Ucrania

La primera transferencia de los 30 aviones de combate F-16 fuera de servicio prometida por Bélgica a Ucrania, se ha retrasado. Así lo explicó el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea belga, el general Frederil Vansina, en una reciente entrevista con el diario Le Soir.

En sus declaraciones, recogidas por el medio Kyiv Post, explicó que es consecuencia de "los continuos retrasos en la producción del programa estadounidense F-16 Joint Strike Fighter". "Los aviones necesarios para reemplazar a los envejecidos F-16 belgas estaban programados para comenzar con entregas en 2023, pero hasta la fecha sólo se ha proporcionado uno".

Los planes se han visto afectados por "varios imprevistos" desde que se anunciaron. De momento, la única nave se encuentra en la plataforma de entrenamiento en la Base de la Fuerza Aérea Luke en Arizona. "Esperamos entregarlo a Kiev a finales de este año", afirma el mandatario.

De acuerdo a la información difundida por el medio, el primer obstáculo "parecía ser la escasez de pilotos F-16 ucranianos", que retrasó, en un primer momento, "hasta que hubiera suficientes tripulantes disponibles". Posteriormente, "el programa de entrenamiento acelerado se vio acosado por problemas de idioma y escasez de espacios de entrenamiento disponibles en las unidades de entrenamiento de vuelo".

"La presencia de aviones de combate no tiene sentido si hay escasez de pilotos", sentencia el secretario belga. Aunque afirma que esto podría constituir "una bendición disfrazada", ya que permitiría más tiempo para entrenar a los pilotos y a las tripulaciones de apoyo en tierra.

La publicación revela que otra de las cuestiones que "no se han tenido en cuenta" es "la antigüedad de los F-16" y "la escasez de las piezas de repuesto necesarias para mantener los aviones operativos". Aun así, Bélgica intento obtener "una reserva" de estos repuestos del fabricante estadounidense Lockheed Martin, pero "se negaron, porque ya no se producen". De hecho, muchas naciones son reticentes a enviar sus F-16 a Ucrania porque "se han dado cuenta de que no pueden reponer".