EEUU revoca el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro
La decisión llega tras los comentarios de Petro en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a "desobedecer órdenes e incitar a la violencia", tal y como han criticado desde el gobierno de Trump.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que ha revocado el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones en un evento realizado en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".
-Noticia en ampliación-