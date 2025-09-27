Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
EEUU revoca el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro
La decisión llega tras los comentarios de Petro en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses a "desobedecer órdenes e incitar a la violencia", tal y como han criticado desde el gobierno de Trump.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El mandatario colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump; en sendas imágenes de archivo.Getty Images

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que ha revocado el visado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones en un evento realizado en Nueva York, donde instó a los soldados estadounidenses "a desobedecer órdenes e incitar a la violencia". 

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es