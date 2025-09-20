El agricultor y su mujer viven en una granja con poco espacio y su plan ingenioso por desgracia acaba en los tribunales

A lo largo de una superficie de más de 200 hectáreas una familia alemana de agricultores posee una granja en la que también se ubica su vivienda, o al menos la de parte de la familia, ya un tribunal ordenó la suspensión de las obras de ampliación de la casa para que pudiera albergarlos a todos.

El terreno —en el que cultivan maíz, remolacha azucarera y cereales— es edificable ya que se encuentra en una zona sin plan urbanístico, según ha informado el medio en alemán agrarheute.com. Este, según han indicado, forma parte de una zona delimitada por espacios abiertos sin urbanizar, a cierta distancia lo colindan edificaciones destinadas a fines agrícolas.

El hermano es el agricultor demandante, ya que es el actual administrador de la finca tras haber heredado el negocio de su padre. Durante una inspección de la granja, la oficina del distrito descubrió que había construido una ampliación masiva del edificio residencial existente en la propiedad y ordenó la suspensión de las obras que ya habían comenzado.

Tras esta orden, el demandante presentó por primera vez una solicitud de construcción para una ampliación residencial del edificio existente. Según la documentación de la solicitud, la ampliación constaría de dos viviendas: una en la planta baja (180,21 m²) y otra en la planta alta (203,91 m²).

Sin embargo, la oficina del distrito rechazó la solicitud de construcción y ordenó la demolición de lo ampliado hasta ahora. El agricultor presentó una nueva solicitud y finalmente el municipio otorgó su aprobación para el proyecto, pero la oficina del distrito denegó de nuevo el permiso.

Para ello, alegó que la vivienda se ubicaba en una zona apartada y no servía para el negocio agrícola del demandante y su familia, por lo que no cumplía los requisitos para un trato privilegiado. Es decir, estableció que "la ampliación no era útil ni significativa para el correcto desempeño de las tareas propias de la actividad agrícola del demandante y su familia", según el medio especializado.