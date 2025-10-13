El día de la paz en Gaza: 13 imágenes para no olvidar un 13-O para la historia

Donald Trump, en el 'photocall' de 'su' paz, en Egipto

La paz se hizo realidad en Gaza. Frágil, endeble, delicada, pero paz. Y por escrito. Este lunes, Israel y Hamás han cumplido la primera parte de su plan de paz y el mundo ha puesto su firma al acuerdo con una ceremoniosa sesión en Egipto, con Donald Trump como anfitrión y protagonista.

Por primera vez en dos años, las armas han dejado paso a los vehículos de emergencias. En ellos salían los rehenes al fin liberados por Hamás, pero en ellos también entraba la ayuda humanitaria tan necesaria en la Franja. Y con Egipto como receptor, allí llegaban buena parte de los centenares de presos palestinos liberados por Israel en la primera fase, paso previo a su vuelta a territorio palestino.

Este 13 de octubre de 2025 se puede (y se debe) hablar de una jornada histórica. Dos años y cinco días después, la paz se ha impuesto en una zona devastada, entre escombros y cuerpos sin vida.

Pero este 13 de octubre ha sido, también, el día de las grandes imágenes. Desde primera hora con la puesta en libertad de los secuestrados por Hamás hasta la firma en Egipto, pasando por el megalómano discurso de Donald Trump en el Parlamento de Israel o la liberación en masa de los presos palestinos en territorio hebreo.

Estas son las 13 fotografías para la historia... de una jornada para la historia que comenzó a primera hora con la puesta en libertad de los rehenes de Hamás:

Terroristas de Hamás y civiles gazatíes hacen pasillo al convoy de Cruz Roja con los rehenes israelíes devueltos Anadolu via Getty Images

El rehén israelí Ziv Berman conversa con dos soldados israelíes tras ser liberado este lunes Anadolu via Getty Images

Los familiares de Elkana Bohbot ven por televisión el momento de la liberación de los rehenes Amir Levy vía getty images

Presos palestinos en Israel, liberados y de vuelta a sus hogares tras el acuerdo con Hamás Anadolu via Getty Images

Júbilo en las calles de Gaza Anadolu via Getty Images

La alegría vuelve a Jan Yunis y a otros rincones de la Franja de Gaza Anadolu via Getty Images

Y júbilo en Tel Aviv (y en todo Israel) por la liberación de los rehenes Alexi Rosenfeld vía getty images

Donald Trump, durante su discurso en el Parlamento de Israel, la Knesset Evelyn Hockstein vía getty images

Protestas contra Donald Trump durante su discurso en el Parlamento de Israel Kenny Holston/The New York Times vía getty images

Donald Trump, en el 'photocall' de 'su' paz, en Egipto Suzanne Plunkett vía getty images

Donald Trump y Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, en el acto previo a la firma de la paz Suzanne Plunkett vía getty images

El momento: Donald Trump firma 'su' plan de paz entre Israel y Hamás Suzanne Plunkett vía getty images