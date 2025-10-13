El día de la paz en Gaza: 13 imágenes para no olvidar un 13-O para la historia
El mundo puede celebrar una jornada inolvidable. La firma de más de una treintena de líderes al plan de paz de Trump en Egipto pone la guinda a la 'primera fase'. Por delante, un reto inmenso, pero la alegría vuelve a abrirse paso tras dos años de dolor.
La paz se hizo realidad en Gaza. Frágil, endeble, delicada, pero paz. Y por escrito. Este lunes, Israel y Hamás han cumplido la primera parte de su plan de paz y el mundo ha puesto su firma al acuerdo con una ceremoniosa sesión en Egipto, con Donald Trump como anfitrión y protagonista.
Por primera vez en dos años, las armas han dejado paso a los vehículos de emergencias. En ellos salían los rehenes al fin liberados por Hamás, pero en ellos también entraba la ayuda humanitaria tan necesaria en la Franja. Y con Egipto como receptor, allí llegaban buena parte de los centenares de presos palestinos liberados por Israel en la primera fase, paso previo a su vuelta a territorio palestino.
Este 13 de octubre de 2025 se puede (y se debe) hablar de una jornada histórica. Dos años y cinco días después, la paz se ha impuesto en una zona devastada, entre escombros y cuerpos sin vida.
Pero este 13 de octubre ha sido, también, el día de las grandes imágenes. Desde primera hora con la puesta en libertad de los secuestrados por Hamás hasta la firma en Egipto, pasando por el megalómano discurso de Donald Trump en el Parlamento de Israel o la liberación en masa de los presos palestinos en territorio hebreo.
Estas son las 13 fotografías para la historia... de una jornada para la historia que comenzó a primera hora con la puesta en libertad de los rehenes de Hamás: