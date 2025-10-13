Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El día de la paz en Gaza: 13 imágenes para no olvidar un 13-O para la historia
en directo
Trump culmina la cumbre de Egipto con una firma y un baño de masas por su plan de paz para Gaza
Global

Global

El día de la paz en Gaza: 13 imágenes para no olvidar un 13-O para la historia

El mundo puede celebrar una jornada inolvidable. La firma de más de una treintena de líderes al plan de paz de Trump en Egipto pone la guinda a la 'primera fase'. Por delante, un reto inmenso, pero la alegría vuelve a abrirse paso tras dos años de dolor.

Miguel Fernández Molina
Donald Trump, en el 'photocall' de 'su' paz, en EgiptoSuzanne Plunkett vía getty images

La paz se hizo realidad en Gaza. Frágil, endeble, delicada, pero paz. Y por escrito. Este lunes, Israel y Hamás han cumplido la primera parte de su plan de paz y el mundo ha puesto su firma al acuerdo con una ceremoniosa sesión en Egipto, con Donald Trump como anfitrión y protagonista.

Por primera vez en dos años, las armas han dejado paso a los vehículos de emergencias. En ellos salían los rehenes al fin liberados por Hamás, pero en ellos también entraba la ayuda humanitaria tan necesaria en la Franja. Y con Egipto como receptor, allí llegaban buena parte de los centenares de presos palestinos liberados por Israel en la primera fase, paso previo a su vuelta a territorio palestino.

Este 13 de octubre de 2025 se puede (y se debe) hablar de una jornada histórica. Dos años y cinco días después, la paz se ha impuesto en una zona devastada, entre escombros y cuerpos sin vida. 

Pero este 13 de octubre ha sido, también, el día de las grandes imágenes. Desde primera hora con la puesta en libertad de los secuestrados por Hamás hasta la firma en Egipto, pasando por el megalómano discurso de Donald Trump en el Parlamento de Israel o la liberación en masa de los presos palestinos en territorio hebreo.

Estas son las 13 fotografías para la historia... de una jornada para la historia que comenzó a primera hora con la puesta en libertad de los rehenes de Hamás:

Terroristas de Hamás y civiles gazatíes hacen pasillo al convoy de Cruz Roja con los rehenes israelíes devueltosAnadolu via Getty Images
El rehén israelí Ziv Berman conversa con dos soldados israelíes tras ser liberado este lunesAnadolu via Getty Images
Los familiares de Elkana Bohbot ven por televisión el momento de la liberación de los rehenesAmir Levy vía getty images
Presos palestinos en Israel, liberados y de vuelta a sus hogares tras el acuerdo con HamásAnadolu via Getty Images
Júbilo en las calles de GazaAnadolu via Getty Images
La alegría vuelve a Jan Yunis y a otros rincones de la Franja de GazaAnadolu via Getty Images
Y júbilo en Tel Aviv (y en todo Israel) por la liberación de los rehenesAlexi Rosenfeld vía getty images
Donald Trump, durante su discurso en el Parlamento de Israel, la KnessetEvelyn Hockstein vía getty images
Protestas contra Donald Trump durante su discurso en el Parlamento de IsraelKenny Holston/The New York Times vía getty images
Donald Trump, en el 'photocall' de 'su' paz, en EgiptoSuzanne Plunkett vía getty images
Donald Trump y Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, en el acto previo a la firma de la pazSuzanne Plunkett vía getty images
El momento: Donald Trump firma 'su' plan de paz entre Israel y HamásSuzanne Plunkett vía getty images
La foto de familia de la paz en Sharm El-Sheik, con Trump y más de una treintena de líderes mundialesEvan Vucci vía getty images
Miguel Fernández Molina