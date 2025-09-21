El Ejército israelí confirma que sus tanques están entrando en la ciudad de Gaza

Columnas de humo elevándose sobre la capital gazatí, Ciudad de Gaza, tras bombardeos y ataques enmarcados en la invasión terrestre israelí del enclave palestino.

El Ejército israelí ha confirmado este domingo el inicio de la entrada de sus tanques a la ciudad de Gaza, como parte de una nueva fase de su operación militar para tomar la capital gazatí y desplazar a su población, estimada en alrededor de un millón de habitantes.

En un comunicado oficial, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la 36ª División ha comenzado su avance hacia Gaza como parte de la "Operación Carros de Gedeón II", el nombre asignado a esta ofensiva. El comunicado señala que las tropas de dicha división iniciaron su ingreso a la ciudad tras varias semanas de preparación para las operaciones de combate más intensas.

Junto al anuncio, el Ejército compartió imágenes de los tanques en movimiento, acompañadas de la declaración de que la entrada de la división se realiza en el territorio de la ciudad de Gaza. Hace apenas unos días, las fuerzas israelíes atacaron varios objetivos en la región bajo el control del mando de fuego de la división, con el objetivo de abrir paso para las tropas terrestres.

La operación terrestre fue lanzada el pasado martes, siguiendo las directrices emitidas por el gobierno de Benjamín Netanyahu a mediados de agosto. Desde el comienzo de esta fase, el número de desplazados, según las autoridades gazatíes, se estima en 270.000 personas que han huido hacia el sur de la Franja de Gaza, mientras que el Ejército israelí eleva la cifra a 480.000.

La operación ha sido condenada a nivel internacional. Una comisión independiente de la ONU, además de numerosos relatores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y varios países, han tildado de genocidio la ofensiva militar israelí, que ya ha dejado más de 65.200 muertos palestinos, incluidos más de 19.000 niños.

