Cronología del asesinato de Charlie Kirk: el FBI publica dos fotos del sospechoso

En las imágenes se puede ver a un hombre con gafas de sol que viste pantalones, sudadera y gorra oscuros. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Sospechoso de haber asesinado a Charlie KirkFBI

El asesinato del joven activista político conservador de EEUU, Charles James Kirk, conocido como Charlie Kirk, afín a la política de Trump, ha conmocionado tanto a republicanos como a demócratas. Las autoridades continúan con la búsqueda del asesino, al que creen haber identificado y han publicado en las redes sociales unas fotografías para poder dar con el sospechoso. 

En las imágenes se puede ver a un hombre con gafas de sol que viste pantalones, sudadera y gorra oscuros, al que ahora el FBI intenta dar caza. "Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley", han escrito desde el cuerpo, junto con unas fotografías en las que se puede observar al sospechoso del asesinato. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es