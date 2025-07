El FBI de la era Trump impone el uso de polígrafos para probar la lealtad de los funcionarios

Por lo general, la Oficina Federal de Investigación o el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, más conocido como FBI, ha recurrido a las pruebas de polígrafo para detectar a los empleados que podrían haber traicionado a su país o habían demostrado que no se les pueden confiar secretos. Pero desde que Kash Patel asumió el cargo de director, en la nueva era Trump, la oficina ha intensificado significativamente el uso de la prueba del detector de mentiras, a veces sometiendo al personal a una pregunta tan específica como si han lanzado calumnias sobre el propio Patel. Es algo muy "inusual", reconoce el diario The New York Times, que es el que ha desvelado esta práctica esta noche.

Tanto en entrevistas como en pruebas de polígrafo, el FBI ha preguntado a los empleados de alto rango si han dicho algo negativo sobre Patel, según dos personas con conocimiento de las preguntas y otras familiarizadas con relatos similares. En un caso, los funcionarios se vieron obligados a someterse a un polígrafo, mientras la agencia buscaba determinar quién reveló a los medios de comunicación que Patel había exigido un arma de servicio, una solicitud inusual dado que no es un agente.

El número de funcionarios a los que se les pidió que se sometieran a un polígrafo es de docenas, dijeron varias personas familiarizadas con el asunto, aunque no está claro a cuántos se les ha preguntado específicamente sobre Patel.

El uso del polígrafo y la naturaleza del interrogatorio en sí es parte de la ofensiva más amplia del FBI contra las filtraciones de noticias, lo que refleja, hasta cierto punto, la aguda conciencia de Patel sobre cómo es retratado públicamente. Las medidas, dicen exfuncionarios de la oficina al citado medio, tienen "una carga política y son altamente inapropiadas", lo que subrayan lo que describen como una alarmante búsqueda de lealtad en el FBI, donde hay poca tolerancia para la disidencia. Menospreciar a Patel o a su adjunto, Dan Bongino, dicen estos exfuncionarios, podría costarle el trabajo a la gente. Directamente.

"La lealtad de un empleado del FBI es a la Constitución, no al director o subdirector", dijo James Davidson, un ex agente que pasó 23 años en la oficina. "Lo dice todo sobre la débil constitución de Patel que esto esté incluso en su radar".

El FBI declinó hacer comentarios ante esta información, citando "asuntos de personal y deliberaciones internas".

Los designados políticos por el presidente Donald Trump ya han reforzado su control sobre el FBI, forzando la salida de empleados o poniendo a otros en licencia administrativa debido a investigaciones anteriores que entraron en conflicto con los conservadores y la creencia de que la oficina había sido politizada. La lista se ha incrementado para incluir a algunos de los funcionarios más respetados en los rangos más altos de la oficina.

Otros se han ido, por temor a que Patel o Bongino tomen represalias por realizar investigaciones legítimas que no le gustaron a Trump o a sus partidarios. Los principales agentes en alrededor del 40 por ciento de las oficinas de campo se han jubilado, han sido expulsados o han sido trasladados a diferentes trabajos, según personas familiarizadas con el asunto y una estimación de The New York Times, que comenzó a rastrear la rotación una vez que llegó la nueva administración.

Tonya Ugoretz, una veterana analista que dirigía la dirección de inteligencia, fue puesta en licencia administrativa hace unas dos semanas, cuando se reveló que había desempeñado un papel en la retirada de un informe de inteligencia de un informante en Albany (Nueva York). El informante, que era nuevo y tenía acceso indirecto a la información transmitida al FBI, afirmó que China había intentado influir en el resultado de las elecciones de 2020 a favor de Joe Biden, según documentos de la oficina entregados al Congreso.

Como alta funcionaria de la división cibernética en ese momento, Ugoretz recordó el informe de inteligencia antes de las elecciones de 2020 porque el documento tenía graves deficiencias, según los correos electrónicos entregados a los legisladores. Otro colega que participó en el escrutinio del informe se retiró de la oficina poco después de que Patel fuera confirmado como director.

La agitación ha catapultado a otros a roles de liderazgo cruciales. Will Rivers fue subdirector a cargo de la división de seguridad antes de ascender para convertirse en el número tres de la oficina en marzo. Se ha ganado el cariño de Patel y Bongino, llevando a cabo sus directivas de personal.

Jake Hemme es ahora el subjefe de gabinete de Patel para políticas, un rápido ascenso para alguien que, según su página de LinkedIn, se convirtió en agente en julio de 2022.

En respuesta a un editorial en The Times el fin de semana pasado que describía cómo él y Patel estaban remodelando la oficina para convertirla en un brazo ejecutor de la agenda de Trump, Bongino contraatacó. A pesar de que describió el artículo como "una pieza de éxito mal pensada", reconoció los esfuerzos "para abordar los dramáticos cambios de personal que hemos hecho, junto con la reorganización de toda la empresa que el director Patel y yo hemos emprendido".

Aunque los tribunales no suelen considerar admisibles los polígrafos, las agencias de seguridad nacional los utilizan ampliamente en investigaciones y verificaciones de antecedentes para autorizaciones de seguridad, entre otros asuntos.

"Muy agresiva"

Bajo Patel y Bongino, el FBI ha desplegado el polígrafo de una manera muy agresiva. Muchos de los empleados a los que se les dijo que se sometieran a la prueba han visto a sus colegas ser expulsados durante una purga inicial por parte de la administración, mientras que otros fueron expulsados o degradados más tarde. En al menos un caso, la oficina puso a un agente en licencia administrativa y luego trajo a esa persona de regreso para que se hiciera una prueba, según una persona familiarizada con el asunto.

Es una de las medidas que el FBI ha tomado y que algunos funcionarios actuales y anteriores consideran vengativa y extrema, lo que genera desconfianza entre los colegas que creen que hay un cuadro dentro de la oficina que ha abrazado la delación.

Michael Feinberg, un agente de alto rango en la oficina de campo en Norfolk, Virginia, hasta la primavera, fue amenazado con un polígrafo por su amistad con Peter Strzok, un veterano funcionario de contrainteligencia que fue despedido por enviar mensajes de texto en los que se burlaba de Trump.

Strzok desempeñó un papel central en la investigación del FBI sobre si los asesores de campaña de Trump conspiraron con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y aparece en la llamada lista de enemigos de Patel, publicada en su libro "Government Gangsters". No está claro cómo los líderes de la oficina se enteraron de la amistad.

Feinberg, escribiendo para el blog de seguridad nacional Lawfare, relató cómo Dominique Evans, el nuevo agente principal a cargo de la oficina de Norfolk, le dijo que se le "pediría que se sometiera a un examen de polígrafo para investigar la naturaleza de mi amistad con Pete". Ella estaba actuando bajo la dirección de Bongino, afirmó Feinberg mientras advertía sobre las implicaciones más amplias de favorecer solo a los leales.

"Bajo Patel y Bongino, la experiencia en la materia y la competencia operativa se sacrifican fácilmente por la pureza ideológica y la incesante politización de la fuerza laboral", escribió.

Para mantener su trabajo, Feinberg agregó que "se esperaba que se humillara, pidiera perdón y jurara lealtad como parte de la revolución cultural del FBI provocada por el ascenso de Patel y Bongino a los niveles más altos de la aplicación de la ley y la inteligencia estadounidenses". Feinberg renunció antes de que pudiera someterse a un polígrafo.

Los expolígrafos sugirieron que la pregunta de los empleados si habían dicho algo negativo sobre Patel también podría haber sido concebida para ser lo que se conoce como una pregunta de control. Tales preguntas están destinadas a obtener ciertas respuestas fisiológicas con el propósito de comparar las respuestas de un participante con otras preguntas.

Cualquiera que sea la razón detrás de la pregunta, está sembrando desconfianza y avivando las preocupaciones de un FBI politizado.

El exjefe de gabinete del secretario de Defensa de EEUU, Kash Patel, ahora enele FBI, en un mitin de Donald Trump en Prescott Valley (Arizona), el pasado octubre. Rebecca Noble / Getty Images

Patel ha demostrado ser sensible a su imagen pública desde sus primeros días en el gobierno, amenazando con demandas contra aquellos que lo retrataron de una manera potencialmente dañina.

En junio, Patel demandó a Frank Figliuzzi, un ex alto funcionario del FBI que colabora con MSNBC News, por su afirmación de que el director pasaba más tiempo en clubes nocturnos que en la oficina. La organización de medios se retractó de la acusación, pero Patel demandó a Figliuzzi, acusándolo de difamación y diciendo que desde que fue confirmado como director del FBI, no había pasado "un solo minuto dentro de un club nocturno". Patel, quien vive en Las Vegas, pertenece al Poodle Room, un club solo para miembros en el complejo Fontainebleau, cerca de su casa.

La demanda, que pide 75.000 dólares por daños y perjuicios, también es contundente sobre su fundamento. "El acusado fabricó esta historia debido a su aparente animadversión hacia el director Patel, su deseo partidista de socavar el nuevo liderazgo del FBI bajo el presidente Donald J. Trump y de promocionarse como alguien con conocimiento interno", dice la presentación.

En 2019, Patel, entonces miembro del personal del Consejo de Seguridad Nacional bajo Trump, demandó a organizaciones de noticias, incluido The Times, por informes que describían preocupaciones sobre su participación en la formulación de políticas con respecto a Ucrania. Patel finalmente retiró la demanda contra The Times, que nombró a este reportero como acusado, en agosto de 2021.

En última instancia, dicen ex funcionarios, la pregunta del polígrafo es extraña a primera vista. En entrevistas, muchos exagentes reconocieron haber criticado a directores anteriores, incluido Robert S. Mueller III, quien dirigió la oficina durante 12 años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.

¿Quién no se ha quejado alguna vez de su jefe?, reflexiona un exfuncionario del FBI.