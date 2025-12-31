Adiós a las cartas: Dinamarca será el primer país de Europa en dejar de enviarlas por correo postal

Dinamarca dice adiós al tradicional sobre y sello. El país europeo ha decidido eliminar el servicio de envío de cartas por correo después de 401 años de historia. La última carta ha sido enviada este martes por el servicio de correos a Enigma, el Museo de la Comunicación de Copenhague, ubicado en el barrio de Osterbro, donde estará incluida como parte permanente de la exposición.

Junto a las cartas, también han desaparecido progresivamente de las calles danesas uno de sus iconos urbanos más reconocibles: los buzones rojos. De hecho, durante el segundo semestre de 2025, Postnord ha iniciado la retirada de los cerca de 1.500 buzones públicos repartidos por todo el país. Mil de ellos se pusieron a la venta por internet por precios de entre 195 y 270 euros, agotándose en cuestión de días. Y es que, según ha destacado la propia empresa, se trata de "una pequeña pieza del patrimonio cultural danés".

Los beneficios obtenidos por estos buzones se entregarán a proyectos benéficos y, a partir de enero, otros 200 buzones —algunos diseñados por artistas locales— saldrán a subasta. Además, algunos de ellos, presentes desde hace más de 170 años, acabarán en museos. El proceso de despedida se completó el pasado 18 de diciembre, cuando dejó de venderse oficialmente sellos en Dinamarca.

Los motivos detrás de esta decisión son su bajo uso y su escasa rentabilidad. Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo y el envío de cartas se ha desplomado un 90 % desde el año 2000. A ello se suma el encarecimiento progresivo del servicio. En 2025, el más barato, con un plazo de entrega de hasta cinco días, costaba cerca de cuatro euros.

"Nuestra responsabilidad con el servicio postal universal en Dinamarca quedó extinguida con la Ley Postal que entró en vigor el 1 de enero de 2024, salvo en con el correo para discapacitados visuales, islas pequeñas y correo internacional durante un período de transición", han defendido desde PostNord, la empresa pública que ha renunciado a este servicio.

¿Se acabaron las cartas?

A pesar de la despedida de los buzones y del envío de cartas por correo, el país europeo mantendrá el servicio postal en las entregas de paquetes, especialmente con el aumento de las compras en línea. Además, según ha avanzado EuropaPress, existen otras empresas que seguirán enviando cartas, como es el caso de DAO, especializada en la distribución de medios impresos. Se espera, según sus estimaciones, que pasen de las 30 millones de cartas en 2025 a unas 80 millones en 2026.

En España el volumen de cartas ha caído más de un 60 % en la última década, por lo que ahora la gran pregunta es si Dinamarca será una excepción o un anticipo de lo que podría ocurrir en otros países de Europa en los próximos años.