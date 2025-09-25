El jefe especial ruso sorprende a todos con su nuevo programa intensificado de 300 cohetes en 10 años

Rusia se prepara para un ambicioso salto en su programa espacial. El jefe de la agencia espacial Roscosmos, Dmitry Bakanov, ha anunciado recientemente que el país planea producir y lanzar hasta 300 cohetes en los próximos diez años como parte de una estrategia para consolidar su presencia en el espacio.

Barkanov presentó estos planes durante el foro Microelectrónica 2025, informa RT, en el que detalló que el programa incluye la construcción de 1.000 naves espaciales y 300 cohetes portadores, con lanzamientos anuales de entre 20 y 30 cohetes, casi el doble de la tasa actual.

Cada nave contará con unos 2.000 componentes de la industria radioelectrónica nacional, lo que subraya la intención de Rusia de rducir su dependencia de tecnologías extranjeras y potenciar su propio desarrollo tecnológico.

Esta iniciativa se enmarca, por tanto, dentro de un proyecto nacional que busca fortalecer las capacidades espaciales del país y expandir las industrias tecnológicas avanzadas, a pesar de las restricciones impuestas por las sanciones occidentales.

Exploración lunar

Bakanoc señaló que el programa 'Espacio', recientemente aprobado, también contempla la exploración lunar, con la creación de siete naves espaciales de la serie Luna. Sobre esto, Anatoly Petrukovich, quien dirige el Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, anunció que Rusia tiene previsto enviar la misión espacial Luna-26 hacia la Luna en el año 2028.

Además, a principios de este mes, el Gobierno también reveló que se encuentra en las etapas finales de desarrollo el cohete Soyuz-5, para transportar naves espaciales automatizadas a diversas órbitas. Llamado también 'Irtysh', este cohete utilizará motores rusos Energomash y será capaz de transportar hasta 17 toneladas a la órbita baja terrestre.

En resumen, Rusia no solo está aumentando su ritmo de lanzamientos, sino que también da pasos firmes para consolidar su infraestructura espacial, a pesar de los desafíos económicos y tecnológicos derivados de las sanciones impuestas por Occidente en el marco de la guerra que inició la invasión rusa de Ucrania en 2022.