El nuevo blindado en manos de Ucrania con alta capacidad de destrucción se gana el respeto de todo el ejército

Anadolu via Getty Images

A principios de 2023, Francia proporcionó por primera vez sus tanques AMX-10 RCa Ucrania. Sin embargo, su ejército no se enamoró de inmediato de estos vehículos de combate. Lo utilizaron en operaciones de asalto en la región de Zaporiyia, donde rápidamente aprendieron que esta máquina no es adecuada para los asaltos frontales. Según publica el medio Technology.org, "ahora, los soldados ucranianos, alaban su precisión y su velocidad".

El AMX-10RC, fabricado por la empresa francesa Nexter, "es un vehículo de reconocimiento blindado poderosamente armado, aunque no de combate, que rueda con seis neumáticos". De acuerdo a la información difundida por el periódico La Razón, "tiene herramientas para atacar y defenderse, pero su misión principal es observar que está pasando en el terreno de guerra y retirarse rápidamente".

Entre sus armas, "destaca su cañón de 105 mm que puede destruir cualquier vehículo blindado situado a una distancia de 2.000 metros y es capaz de disparar proyectiles explosivos. De hecho, transporta un total de 38". Lleva dos ametralladoras de 7,66 mm, 8 lanzagranadas, dos bolsas laterales para cajas de municiones.

En cuanto a su tamaño, "mide más de nueve metros de largo y casi tres de alto". "Su peso en orden de combate es de 20 toneladas y tiene una autonomía de 800 kilómetros. En carretera puede alcanzar los 60 km/h y en caminos de unos 15 km/h".

En un principio, los ucranianos no estaban demasiado impresionados con el blindaje del AMX-10 RC. "Uno de estos vehículos, con su tripulación, se perdió porque la metralla de los proyectiles de artillería de 152 mm que explotaban cerca penetró su blindaje y causó una detonación catastrófica de la munición en su interior", lamenta el medio. Además, "a los ucranianos no les gustó que el tanque no fuera tan bueno disparando sobre la marcha: para lograr precisión, debe detenerse".

Sin embargo, "recientemente uno de esos vehículos sobrevivió a un impacto de un dron FPV ruso". Por ello, el ejército de Ucrania sigue recibiendo estos tanques y "los acepta con gusto". "Cuando se usa correctamente, teniendo en cuenta sus limitaciones y ventajas, este vehículo de combate es un activo valioso", concluye el medio.