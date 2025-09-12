El plan de esta empresa para construir un muro antidrones con 200 dispositivos en esta frontera clave de la OTAN

Un piloto prepara un dron FPV Stalker, utilizando fibra óptica, durante unas pruebas militares ucranianas, el 10 de julio de 2025, en un lugar no identificado, por motivos de seguridad.

Ante la creciente tensión internacional, impulsada por la reciente incursión rusa en el espacio aéreo polaco, los países del flanco oriental de la OTAN han comenzado a prepararse ante una posible amenaza. Uno de ellos ha sido Finlandia, que ha anunciado que está meditando construir un muro antidrones en parte de su frontera, compuesto por 200 dispositivos.

"Estaría formado por varios sensores utilizados para detectar drones: radares, cámares térmicas optoelectrónicas, cámaras hiperespectrales, sensores pasivos que escuchan las trasmisiones y pueden localizarlos", afirma Jyri Kosola, exdirector de investigación de las Fuerzas de Defensa de Finlandia, quien cree posible llevar a cabo un "muro de drones" con la tecnología actual.

A pesar de ello, tal y como añade el mismo, este muro no ofrecería una protección total, aunque sí que ayudaría considerablemente en cuestiones de defensa. Este sistema, desarrollado por la compañía finlandesa Sensofusion, es capaz de detectar la presencia de aeronaves no tripuladas hasta a 200 kilómetros de su ubicación.

Según las primeras estimaciones, recogidas por medios locales finlandeses, para levantar el muro harían falta al menos entre 100 y 200 dispositivos. "Después de eso, tendríamos una visibilidad completa de lo que está sucediendo en la frontera", agregan desde la compañía.

Cabe destacar que el país cuenta con aproximadamente 1.340 kilómetros de frontera compartida con Rusia, por lo que no es de extrañar, especialmente tras los recientes acontecimientos, que centre su mirada en cuestiones de defensa.