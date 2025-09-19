En Francia responden al porqué los drones que sobrevolaron Polonia tenían tarjetas SIM polacas y lituanas

Consejo de Seguridad Nacional de Polonia con el presidente de la República de Polonia, el presidente de Polonia y el jefe de la seguridad

La presencia de drones rusos en los cielos de países de la OTAN se ha convertido en una peligrosa práctica con la que el Kremlin parece estar coqueteando de forma voluntaria. Ya han sido varios países, como Polonia o Rumanía, los que han denunciado que varios vehículos aéreo no tripulados rusas han sobrevolado sus países.

Por el momento se está investigando, pero muchos países de la alianza lo han calificado como una provocación flagrante que estaría poniendo en jaque la seguridad de Europa. Ante este escenario de máxima escalada y escenarios inexplorados hasta la fecha, muchos expertos analizan qué implicaciones pueden tener este tipo de actos.

Sin embargo, al margen de los múltiples análisis realizados, hay varios aspectos que han llamado la atención de muchos expertos. Uno de ellos es el hecho de que los drones llevaban tarjetas SIM polacas y lituanas, algo bastante llamativo pero que tiene una explicación. Esto pudieron saberlo gracias a que los drones se estrellaron y pudieron analizarlos.

"No es un avance tecnológico en absoluto. Las tarjetas SIM permiten que los drones se ubiquen por sí mismos . Los drones, ya sean ucranianos o rusos, operan en un entorno saturado en términos electromagnéticos. Para ubicarse, utilizan una señal GPS o son pilotados desde una base trasera. Por lo tanto, una forma de obstaculizar a estos drones es bloquear la señal GPS o la señal que les permite comunicarse con su operador ", señala el experto Ulrich Bounat.

Además, explicó que los drones "se comportan como teléfonos móviles", ya que "utilizan redes móviles nacionales de estos países para ubicarse por triangulación y saber dónde están exactamente".

Por otro lado, la presencia de tarjetas SIM en ellos también puede significar que se está utilizando "potencialmente para transmitir información", con por ejemplo, "una cámara ubicada en el dron, para permitir que un operador ubicado en el país de envío determine exactamente si el dron se dirige en la dirección correcta".

En cualquier caso, la incursión de drones rusos sobre espacio europeo supone una nuevo escenario en el conflicto. Aunque a tenor de las declaraciones del experto, se trataría de un acontecimiento premeditado, ya que, "si había una tarjeta SIM polaca dentro de un dron, este estaba destinado a sobrevolar territorio polaco".