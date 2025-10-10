ENCUESTA | ¿Crees que María Corina Machado es la justa ganadora del Nobel de la Paz 2025?

Ya ha habido resolución: el Nobel de la Paz de 2025 ha sido concedido a Maria Corina Machado, la líder opositora del régimen de Maduro en Venezuela. El galardón de este año no tenía un claro candidato, aunque muchos apuntaban a Médicos Sin Fronteras, ONGs que habían colaborado con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, e incluso Donald Trump, a quien el inicio de acuerdo de paz en Gaza podría haberle impulsado a llevarse el galardón.

De hecho, en las últimas horas se habían filtrado informaciones que apuntaban a que desde la Casa Blanca se había ejercido presión para que fuera el presidente estadounidense el galardonado con este premio, al igual que en su día Barack Obama.

Sin embargo, la sorpresa se ha abierto paso en la deliberación final y la ganadora ha sido la opositora del régimen chavista, María Corina Machado, alguien que, presumiblemente, no se encontraba entre las máximas favoritas para hacerse con el distintivo.

Sin embargo, la sorpresa se ha abierto paso en la deliberación final y la ganadora ha sido la opositora del régimen chavista, María Corina Machado, alguien que, presumiblemente, no se encontraba entre las máximas favoritas para hacerse con el distintivo.

