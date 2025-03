España se desmarca del futuro de Ucrania: "No hay debate"

La tensión internacional entre Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania ha ido en incremento en las últimas semanas a raíz de los múltiples anuncios realizados por la administración de Trump, entre los que destacan la suspensión de ayuda militar o el cese de comunicaciones entre el servicio de inteligencia estadounidense y el país de Zelenski, clave en la guerra.

Debido a ello, los líderes de los principales países europeos y aliados de Ucrania han mantenido diversas reuniones con la intención de ayudar a conseguir un alto el fuego y de organizarse ante el alejamiento de Estados Unidos de Occidente.

El líder francés, Emmanuel Macron, ha sido una de las figuras más involucradas en este aspecto y ha reiterado en más de una ocasión la necesidad de desplegar efectivos europeos en determinados puntos de Ucrania con el objetivo de garantizar la seguridad en el país, que busca su entrada en la OTAN.

Sin embargo, no todas las potencias apoyan esta idea, argumentando que para ello primero es necesaria una paz. Un ejemplo ha sido el del ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha afirmado este lunes que "no hay debate" respecto al envío de tropas europeas para controlar un posible alto el fuego en Ucrania, algo que España "no se plantea".

"Estamos en el terreno de la especulación. No es un debate en estos momentos entre los europeos", ha asegurado el socialista en su llegada a la reunión de ministros europeos de Exteriores celebrada en Bruselas. "No es algo que España se está planteando", ha recalcado.

De forma parecida ha reaccionado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha insistido en que para que el envío de tropas se realice "primero tiene que haber paz". A pesar de ello, la UE ha declarado que no descarta todavía llevar a cabo alguna medida relacionada con el apoyo militar a Ucrania, algo que sí rechazó Polonia en la visita del presidente francés a Varsovia.