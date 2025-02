Esta estadounidense se muda a España y algo cambia en su estilo de vida al instante: "No fue coincidencia"

Cepee Tabibian, una texana que soñaba con vivir en el extranjero, finalmente encontró la libertad que tanto anhelaba al mudarse a España. Aunque su deseo de mudarse fuera de Estados Unidos comenzó a los 17 años, la realidad de hacerlo parecía siempre estar fuera de su alcance. Intentó varias veces cumplir su sueño: estudió español en España a los 21, enseñó inglés a los 26 y hasta cursó un máster a los 29.

Sin embargo, siempre terminaba regresando a Texas, donde la presión social y familiar la empujaba a seguir otro camino: el mundo corporativo. Sin embargo, según relata, nunca encontró satisfacción en ese estilo de vida.

A los 35 años, y sin un plan claro, Cepee decidió tomar la decisión más arriesgada de su vida: renunciar a su trabajo y mudarse a España. Aunque dudaba de su capacidad para reinventarse, algo cambió al instalarse en Granada.

El anonimato en España le permitió explorar nuevas pasiones, como iniciar un blog, hablar en público y organizar eventos. Con el tiempo, estas actividades la ayudaron a formar una comunidad que más tarde se convirtió en el motor de su negocio, un proyecto que empodera a mujeres mayores de 30 años a reinventarse al mudarse al extranjero.

Además de la libertad emocional, el cambio de residencia también le otorgó ventajas , como un coste de vida considerablemente más bajo. Su alquiler en Granada, por ejemplo, era mucho más barato que en Texas, lo que le permitió tomar riesgos que antes no habría podido asumir, como convertirse en autónoma y dedicarse a proyectos creativos.

Con un estilo de vida más relajado y menos presiones, Cepee encontró un equilibrio que antes no existía en su vida estadounidense. Finalmente, con el paso de los años, ha reconstruido su carrera y descubierto nuevas pasiones que le han permitido alcanzar ciertamente la felicidad. "La nueva perspectiva que encontré en España no fue una coincidencia: vivir en el extranjero me permitió reescribir mi historia", señala finalmente la estadounidense.