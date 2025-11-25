Exteriores reitera su recomendación de no viajar a Venezuela y aconseja a quien lo haga informarse de las suspensiones de vuelos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado este martes sus recomendaciones de viaje para Venezuela. Ya se aconsejaba no viajar a ese país "salvo que sea necesario" y ahora se aconseja mantenerse informado sobre las cancelaciones de vuelos.

"Ante la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras), se recomienda a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se puedan producir", se precisa en la web de Exteriores.

En los últimos días, varias aerolíneas, han comunicado la suspensión de vuelos a Venezuela después de que el viernes la FAA, la Administración Federal de Aviación de EEUU, emitiera una alerta en la que llamaba a extremar la precaución al sobrevolar ese país. Paralelamente, la administración de Donald Trump ha llegado a plantear un "abanico" de acciones contra Venezuela y ha pasado a considerar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista extranjero.

En lo que se refiere a la situación en Venezuela, no ha variado las recomendaciones vigentes desde hace unos meses. "Al no haber variado la situación de tensión política y social que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se reitera la recomendación de no viajar salvo que sea necesario", se indica en la web.

A esto se añade: "En el caso de hacerlo, se recomienda extremar las precauciones, en especial en zonas fronterizas y mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político. Se recuerda ser escrupuloso en el cumplimiento de la legislación local. Dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente, deben mantenerse debidamente informados".

Según publica El País este martes, Venezuela ha amenazado a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con perder sus derechos de tráfico si no retoman los vuelos a Caracas. Como apunta, Iata (organización que agrupa a la mayoría de aerolíneas del mundo) "ha hecho un llamamiento al diálogo a las autoridades implicadas en la evaluación de la seguridad del espacio aéreo venezolano".