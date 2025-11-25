Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Exteriores reitera su recomendación de no viajar a Venezuela y aconseja a quien lo haga informarse de las suspensiones de vuelos
Global
Global

Exteriores reitera su recomendación de no viajar a Venezuela y aconseja a quien lo haga informarse de las suspensiones de vuelos

Según 'El País', Venezuela ha amenazado a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con perder sus derechos de tráfico si no retoman los vuelos.

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de un aeropuerto.
Imagen de archivo de un aeropuerto.Getty Images/iStockphoto

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha actualizado este martes sus recomendaciones de viaje para Venezuela. Ya se aconsejaba no viajar a ese país "salvo que sea necesario" y ahora se aconseja mantenerse informado sobre las cancelaciones de vuelos. 

"Ante la actual situación de incertidumbre que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de Venezuela por parte de diversas compañías (Iberia, Air Europa, Turkish Airlines, Avianca, entre otras), se recomienda a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones que se puedan producir", se precisa en la web de Exteriores.

En los últimos días, varias aerolíneas, han comunicado la suspensión de vuelos a Venezuela después de que el viernes la FAA, la Administración Federal de Aviación de EEUU, emitiera una alerta en la que llamaba a extremar la precaución al sobrevolar ese país. Paralelamente, la administración de Donald Trump ha llegado a plantear un "abanico" de acciones contra Venezuela y ha pasado a considerar al Cartel de los Soles como un grupo terrorista extranjero.

En lo que se refiere a la situación en Venezuela, no ha variado las recomendaciones vigentes desde hace unos meses. "Al no haber variado la situación de tensión política y social que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se reitera la recomendación de no viajar salvo que sea necesario", se indica en la web.

A esto se añade: "En el caso de hacerlo, se recomienda extremar las precauciones, en especial en zonas fronterizas y mantenerse alejado de manifestaciones o protestas de cualquier signo político. Se recuerda ser escrupuloso en el cumplimiento de la legislación local. Dado que los acontecimientos evolucionan rápidamente, deben mantenerse debidamente informados".

Según publica El País este martes, Venezuela ha amenazado a Iberia, Air Europa y Plus Ultra con perder sus derechos de tráfico si no retoman los vuelos a Caracas. Como apunta, Iata (organización que agrupa a la mayoría de aerolíneas del mundo) "ha hecho un llamamiento al diálogo a las autoridades implicadas en la evaluación de la seguridad del espacio aéreo venezolano".

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 