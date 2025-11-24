Venezuela desde el aire: una ruta casi prohibida en plena escalada de tensión internacional

La tensión internacional se ha disparado en Venezuela pese al esperado cumpleaños de Nicolás Maduro. El líder autoinvestido sin pruebas de su victoria electoral se ha quedado sin fiesta por su 63 cumpleaños —los cumplió este domingo— ante la situación que afronta su país y la crisis abierta con EEUU.

La situación viene de lejos en la batalla entre Trump y Maduro, pero nadie escapa a que ha alcanzado un punto crítico en las últimas horas. Ante la incertidumbre creciente, numerosas aerolíneas españolas e internacionales han decidido evitar los cielos venezolanos como medida preventiva ante lo que pueda pasar.

Hace dias fueron compañías como Iberia, la colombiana Avianca, la chilena Latam, la turca Turkish Airlines o la portuguesa TAP las que dieron el paso de suspender sus rutas al país sudamericano. Este lunes ha llegado el turno de Air Europa y Plus Ultra, que reanudarán los vuelos "cuando las condiciones sean adecuadas", como recoge EFE.

La medida llega tras la decisión el viernes de la autoridad aérea de EEUU, que instó a las aerolíneas a "extremar la precaución" ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa en la región".

En Venezuela el tráfico aéreo no está suspendido... en la práctica. Porque las imágenes que muestra el portal de seguimiento aéreo Flight Radar 24 muestran un vacío casi total. Apenas un par de de jets privados por el país y otros dos vuelos de Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, que insiste en que sus actividades se desarrollan "con total normalidad".

La realidad es bien distinta y la imagen tomada a las 16:47 hora de Venezuela (21:47 hora peninsular española) que ilustra la noticia lo demuestra, cuando en países vecinos la actividad es infinitamente mayor, incluso tratándose de enclaves menos populares o menos poblados.

Pero si ampliamos la escala y recogemos más parte del mundo, el contraste es aún mayor. Al filo de las 17:15 local (22:15 en península) apenas hay rastro de aviones. Solamente si se acerca mucho el zoom pueden verse algunas aeronaves de pequeño tamaño surcando los cielos de Venezuela.

El espacio aéreo de Venezuela, a las 17.15 hora local de este lunes FLIGHTRADAR24

El aviso coincidía con la orden de despliegue militar ordenado por Donald Trump en aguas del mar Caribe, próximas a Venezuela, como medida de presión al Gobierno de Maduro y dentro del plan de lucha contra el narcotráfico que está llevando a cabo EEUU.

En clave española, Enaire ha publicado la "fuerte" recomendación a los operadores aéreos civiles de "no realizar ningún vuelo" hasta el 1 de diciembre en el espacio aéreo dentro del Fir Maiquetia (SVZM), que abarca todo el territorio venezolano y se extiende hasta el Mar Caribe.