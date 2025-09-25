Facua denuncia a TikTok por vender un GPS para "cazar" a "mujeres infieles"

La organización de consumidores Facua ha denunciado a TikTok y al vendedor Budget Smarter por vender un producto de geolocalización en la red social que se publicitaba como un sistema para "cazar" a "mujeres infieles". Lo llamativo es que la plataforma no solo permitía este tipo de anuncio, sino que además se encargaba de su envío.

El aparato, que ha sido denunciado ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tenía como función rastrear a la persona u objeto que lo porte de forma continua. Según Facua, este producto "permite llevar a cabo prácticas delictivas, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser delito constitutivo de un delito contra la intimidad".

Y es que, el artefacto, tal y como se publicitaba desde varias cuentas, entre ellas @mango_goodman, servía como un "mini GPS" que "puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar el coche... ¡y hasta cazar a quien te engaña!". "Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo....", rezaba un mensaje anclado mientras una voz afirmaba que el producto estaba dirigido a "hombres con mujeres infieles".

Según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad, la publicidad ilícita es aquella que "atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14,18 y 20". Y es en el artículo 18 de la Constitución el que garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Si necesitas ayuda...

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Es anónimo y confidencial y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.

-Noticia en ampliación-