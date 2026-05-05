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Giorgia Meloni denuncia una campaña de IA con falsas imágenes suyas sexualizadas: tira de ironía pero avisa de que "va más allá de mí"
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Giorgia Meloni denuncia una campaña de IA con falsas imágenes suyas sexualizadas: tira de ironía pero avisa de que "va más allá de mí"

La primera ministra italiana ha querido dejar un mensaje contundente en sus redes tras conocer la existencia de deepfakes y otros montajes con su cara. Pide "verificar antes de creer y creer antes de compartir".

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Giorgia Meloni, en una cumbre reciente
Giorgia Meloni, en una cumbre recienteSimona Granati - Corbis vía getty images

La amenaza de la IA contra las mujeres en redes sociales ha llegado hasta una de las más reconocidas en todo el mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha denunciado ser víctima de una campaña de deepfakes o directamente de imágenes creadas de la nada con su cara y en posturas o con vestimentas sexualizadas.

Meloni ha publicado un mensaje de aviso en sus redes sociales . "En estos días, han estado circulando varias fotos falsas mías, generadas con inteligencia artificial y presentadas como reales por algunos detractores entusiastas", escribe en X. 

A la mandataria italiana no le ha faltado una dosis de su particular ironía, asegurando que "debo admitir que quien las creó, al menos en el caso adjunto, también me ha mejorado considerablemente". 

Pero más allá de ese matiz, Meloni denuncia algo que vienen sufriendo muchas mujeres en todo el mundo en los últimos meses y asume que este asunto "va más allá de mí", porque "yo puedo defenderme, pero muchos otros no".

"Lo cierto es que, para atacar e inventar falsedades, ahora la gente utiliza cualquier cosa. Sin embargo, la cuestión va más allá de mí. Los deepfakes son una herramienta peligrosa porque pueden engañar, manipular y dañar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchos otros no", expone Meloni.

En el tuit, donde adjunta una falsa imagen suya, añade a modo de consejo que "siempre debe aplicarse una regla: verificar antes de creer y creer antes de compartir". "Porque hoy me pasa a mí (pero) mañana podría pasarle a cualquiera", concluye.

La denuncia de Giorgia Meloni se suma a las ya lanzadas de forma pública por personalidades y un sinfín de mujeres anónimas, que han visto imágenes suyas creadas o modificadas por herramientas de IA para ser sexualizadas. 

El asunto toca de lleno a Grok, la herramienta de IA de la red social X, propiedad de Elon Musk. En toda la red se multiplicaron durante semanas los comentarios en los que usuarios pedían a Grok desvestir a una persona o cambiar su atuendo por otros como bikinis apretados, prendas con transparencias o similares. En buena parte de estas peticiones y siempre que el usuario fuera verificado —los que pagan a X, vaya—, Grok accedía sin mayor problema.

La 'bola' fue agrandándose, al igual que lo hacían las denuncias de usuarios y de organismos. Poco después, la red social de Elon Musk pedía disculpas y anunciaba un plan de respuesta para evitar la generación de estos contenidos.

En paralelo, instituciones como la Unión Europea y gobiernos como el de España adelantaban el comienzo de investigaciones y/o expedientes sancionadores contra Grok por la generación de contenidos sexualizados de personas sin el consentimiento de estas.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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