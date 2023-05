Guerra Ucrania Rusia en directo, última hora de la ola de sabotajes y la batalla de Bajmut

Rusia ataca de nuevo Kiev con drones 'kamikaze' y misiles



El Ejército ruso atacó de nuevo esta madrugada la ciudad de Kiev y sus alrededores con drones de tipo "shahed", de fabricación iraní y que, según los ucranianos, pudieron ser derribados, informó el jefe de la Administración Militar de la capital, Serhiy Popko. "En la madrugada del 3 al 4 de mayo, el agresor volvió a atacar Kiev con drones kamikaze y misiles, presumiblemente de tipo balístico. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania derribaron todos los objetivos enemigos", aseguró Popko en su canal de Telegram.



"¡Ya es el tercer ataque contra la capital en los primeros cuatro días de mayo! ¡Nuestra ciudad no ha sufrido una intensidad de ataques tan densa desde principios de este año!, se quejó el responsable castrense. Precisó que en la noche del miércoles, "el agresor inició nuevamente un ataque aéreo integral contra la capital (en Kiev, la alerta de ataque aéreo duró más de 3,5 horas)".



Los rusos usaron en su ofensiva artefactos de tipo "shahed" y misiles, que podrían ser balísticos, aunque este extremo "solo podrá ser confirmado después de que se examinen los fragmentos" que han quedado en la ciudad, insistió Popko. El jefe militar agregó que, según los informes operativos, no hubo víctimas civiles ni se destruyeron edificaciones residenciales o instalaciones de infraestructura.



"Los fragmentos cayeron en algunas zonas habitadas de la capital, pero no causaron daños personales ni daños graves a las edificaciones", añadió. Durante la pasada noche, las alertas antiaéreas sonaron, además de en Kiev, en otras regiones del país y en ciudades como Odesa, a orillas del mar Negro.



Los ataques fueron lanzados desde la región rusa de Briansk, cerca de la frontera norte de Ucrania, y desde el sur, desde la costa este del Mar de Azov. Los rusos utilizaron en total hasta 24 drones de combate "shahed-136/131", informó el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram.



"Esta vez, las fuerzas y los medios de la Fuerza Aérea, en cooperación con las unidades de defensa aérea de otros componentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, destruyeron 18 vehículos aéreos no tripulados de combate", precisó el mando castrense. Los drones fueron derribados en las regiones norte, centro y sur de Ucrania. Se utilizaron para ello misiles antiaéreos, aviación y grupos móviles en las áreas de responsabilidad de los comandos aéreos "Sur" y "Centro" ucranianos, explicó el parte militar.



Las autoridades de Ucrania alertaron este miércoles de la posibilidad de que Rusia bombardeara Kiev y otras zonas del país con la excusa del supuesto ataque cometido el martes con drones contra el Kremlin y del que la Presidencia rusa responsabiliza a Ucrania.