Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 22 de enero de 2024

Zelenski asegura que no firmará ningún acuerdo que entregue el Donbás y Crimea a Rusia

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha subrayado este domingo que no firmará ningún tipo de acuerdo que suponga entregar Crimea y el Donbás a Rusia, al tiempo que ha reprochado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que no quiere realmente la paz. Putin "no quiere la paz con Ucrania", sino que aspira a ocupar el país entero. "Nunca ha querido la paz", ha indicado el mandatario ucraniano en una entrevista con la televisión británica Channel 4 News.



"Si queremos pararle. Si el mundo quiere que esto no vuelva a pasar que esta agresión no ocurra de nuevo en unos cuantos años, lo mejor es ocuparse ahora mismo", ha argumentado. "La paz en Europa solo es posible cuando todo el mundo asuma que UCrania es independiente de verdad", ha resaltado, aunque ha admitido que "evidentemente es mejor buscar una salida política para recuperar nuestra independencia".