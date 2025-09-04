Hamás, dispuesto a entregar a "todos" los rehenes, mientras arrecian las protestas contra Netanyahu

Detención de manifestantes en las inmediaciones de la residencia de Benjamin Netanyahu, el 3 de septiembre de 2025, en Jerusalén.

Hamás aseguró esta noche su disposición a aceptar "un acuerdo integral" para poner fin a la guerra en Gaza que contemple la liberación de todos los rehenes que tiene en su poder y dijo estar a la espera de una respuesta por parte de Israel.

El partido-milicia palestino reiteró en un comunicado su llamado que el Gobierno de Benjamín Netanyahu se pronuncie sobre este acuerdo, al que el grupo islamista ya dio su visto bueno el 18 de agosto, y que incluye la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, la retirada total del Ejército israelí de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria para la reconstrucción del enclave.

Además, Hamás también reafirmó su aprobación a una administración “independiente y tecnocrática que gestione todos los asuntos de la Franja de Gaza y asuma sus responsabilidades de inmediato en todos los ámbitos”.

Poco después, el Gobierno de Israel envió un comunicado propio donde afirmó que las palabras del Movimiento de Resistencia Islámica "no aportan nada nuevo" y recordó que la guerra puede terminar de inmediato si se cumplen cinco puntos que estableció desde el inicio de las mediaciones, incluido el de la liberación de los 48 rehenes que siguen en Gaza, además del desmantelamiento de Hamás y el control israelí de la Franja.

Un escollo en las negociaciones de las últimas semanas alrededor del acuerdo propuesto por los países mediadores (Qatar, Egipto y Estados Unidos) era que el pacto contemplaba una liberación parcial de los rehenes, algo que Israel rechazaba y pedía una entrega de todos los israelíes, con y sin vida, que siguen retenidos en el enclave. Ayer mismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al grupo que libere a los rehenes con vida que mantiene bajo su cautiverio. "Decidle a Hamás que devuelva inmediatamente a los 20 rehenes (no dos, ni cinco ni siete) y las cosas cambiarán rápidamente. ¡Esto terminará!", ha declarado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Desde que comenzó la guerra, al menos 63.746 gazatíes han muerto y otros 161.245 han resultado heridos en los ataques israelíes contra el enclave, según el registro de las autoridades sanitarias.

Debido a la ofensiva israelí, tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, 236 adultos y 131 menores de edad han muerto por la falta de alimentos en la desabastecida Franja de Gaza, donde Israel controla todos los accesos y pone trabas a la entrada de ayuda humanitaria.

Ante la casa del primer ministro

Estos movimientos se producen, en paralelo, al aumento de las protestas de israelíes contra su Gobierno. Ayer, miles se echaron a las calles de Jerusalén ayer por la tarde, cerca de la residencia del primer ministro Netanyahu, a fin de exigirle que firme un acuerdo y que libere a los rehenes.

"Tengo un mal presentimiento. No confío en que el gobierno tome la difícil decisión de liberar a los rehenes", dice a EFE Oren Bergman, de 59 años y que hoy decidió participar en esta manifestación, precedida de cortes en carreteras y otros actos más minoritarios en diferentes puntos del país.

Por su parte, en un vídeomensaje, Netayahu criticó a la Policía, a la que instó a actuar contra los manifestantes que protestan por la liberación de rehenes en Jerusalén ya que -dijo- "actúan como milicias fascistas". "En una democracia, las manifestaciones son legítimas", acordó Netanyahu, "pero lo que está sucediendo en las protestas organizadas y políticas contra el gobierno es que han cruzado todos los límites. Dijeron que rodearían mi casa, la residencia del primer ministro, con un anillo de fuego, al igual que las milicias fascistas", añadió.

Los manifestantes marcharon desde la Plaza París, en Jerusalén oeste, hasta los alrededores de la vivienda del mandatario, en el exclusivo barrio de Rehavia.

"Están sufriendo, están muriendo y necesitan que les saquemos ahora mismo", dice a EFE sobre los rehenes la israelí Alona, de 61 años, y que luce unos pendientes que son dos lazos amarillos, símbolo en solidaridad de los cautivos.

Por su parte, el Foro de Familias de los Rehenes urgió, una vez más, al presidente Trump, a actuar y a exigir a Netanyahu que actúe por el regreso de sus seres queridos. "Presidente Trump, cumpla la promesa que nos ha hecho en repetidas ocasiones: traer a los 48 rehenes a casa y poner fin a esta guerra", urgió el grupo en un comunicado, después de que el mandatario se dirigiese hoy de nuevo a Hamás, en la red social Truth Social, instándoles a "devolver INMEDIATAMENTE a los 20 rehenes (vivos)".