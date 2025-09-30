Hamás se inclina a aceptar el plan de paz de Trump para Gaza

Hamás se inclina a aceptar el plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump y apoyado por Israel. Según fuentes cercanas a la milicia palestina, sus responsables valoran positivamente el texto, a la espera de que se oficialice la postura.

Tal y como precisa la CBS estadounidense, los responsables de Hamás presentarán su respuesta afirmativa a los mediadores de Qatar y Egipto este miércoles, cumpliendo así el plazo de 72 horas dado por Trump. Nada más conocerse el respaldo israelí, la cúpula de Hamás inició una ronda de consultas de urgencia entre su brazo armado y su brazo político tanto en Palestina como en el extranjero.

El plan, compuesto por 20 puntos, fue aceptado el lunes por Benjamin Netanyahu tras una larga reunión con Trump en la Casa Blanca y una "tensa" discusión, como admitieron. El mismo pasa por el fin de la presencia militar de Israel en la Franja, la entrega de todos los rehenes en manos de Hamás, así como la desmilitarización del grupo armado y su desaparición de las esferas de poder en la región.

Posteriormente, Gaza pasaría a ser controlado por un organismo internacional de transición, con el ex primer ministro británico Tony Blair como figura central, paso previo a que se tome el control la Autoridad Palestina, como adelantó la Casa Blanca.

Más a largo plazo, matizó Trump en su comparecencia con Netanyahu, se contemplaría la vía para reconocer un Estado de Palestina "cuando se cumplan las condiciones", pero con un horizonte temporal aún difuso. El respaldo inicial de Israel ha sido matizado horas después por su primer ministro, que no ha tardado en rechazar la existencia de un Estado palestino.

El acuerdo entre Washington y Tel Aviv al plan de paz ponía de inmediato toda la presión sobre Hamás. Al respecto, Trump no dudó en amenazar al grupo terrorista que aceptara sí o sí la propuesta pues, en caso contrario, dará a Israel "un mayor respaldo para tomar las medidas necesarias" para acabar con ellos.

"Esto se puede hacer por las buenas o por las malas", añadía acto seguido Netanyahu, antes de prometer que si Hamás no se sumaba al texto el ejército hebreo "terminaría el trabajo" en toda Gaza.