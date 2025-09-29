"Algo especial": las claves del plan de 21 puntos para Gaza que Trump planteará hoy en su cita con Netanyahu

Donald Trump es ese hombre que puede descolgar el teléfono y parar una guerra. Quizá no la de Ucrania y Rusia, como prometió, sino la de Israel en Gaza, porque sin el apoyo de su país, Estados Unidos, Tel Aviv no ejecuta. Pero, hoy por hoy, no lo hace. Sin embargo, en las últimas horas ha anunciado "algo especial" a propósito del genocidio en la franja palestina, que desvelará en su encuentro de hoy con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien recibe en Washington.

No es la primera vez que el presidente de EEUU hace anuncios grandilocuentes sobre la posibilidad de un alto el fuego o una tregua en el conflicto -son innumerables los avisos de la pasada primavera, sin éxito-, pero esta vez el contexto es distinto y, por eso, las expectativas se disparan: por el número inasumible de víctimas civiles, casi de 66.000 ya; por la reacción mundial generada por la hambruna; por el inicio de la ofensiva terrestre de Israel sobre ciudad de Gaza, obligando al desplazamiento de un millón de personas; por el creciente aislamiento de Israel, que ha quedado en evidencia con la avalancha de reconocimientos del Estado palestino la semana pasada, en la Asamblea General de la ONU; por las sanciones y rupturas que comienzan a llegar de aliados como Europa; por la amenaza de los socios ultranacionalistas y religiosos de Netanyahu de anexionarse el 82% de Cisjordania como respuesta a esas presiones; o porque Qatar, un aliado norteamericano esencial en Oriente Medio, promete con tomar medidas tras el ataque de Tel Aviv a los negociadores de Hamás en su capital, Doha.

Trump ha hecho declaraciones últimas horas en las que ha pasado de la confianza al optimismo respecto a una salida negociada a esta guerra. Por un lado, en la cadena Fox ha hablado de que "algo especial", que tendría que ver con cerrar un plan integral de paz, que incluiría la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. "Tenemos una verdadera oportunidad de GRANDEZA EN EL MEDIO ORIENTE", escribió el republicano en redes sociales. "TODOS ESTÁN A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA. ¡¡¡LO LOGRAREMOS!!! Presidente DJT".

Ya anoche, declaró al digital Axios que las negociaciones se encuentran "en sus etapas finales" y que un acuerdo podría allanar el camino para una paz más amplia en Oriente Medio. "Todos se han unido para llegar a un acuerdo, pero aún tenemos que lograrlo", declaró Trump, sin dar muchos más detalles. Este es el esfuerzo más significativo hasta la fecha para poner fin a la guerra, resume sus asesores al citado medio norteamericano.

"Fue fantástico trabajar con los países árabes en esto. Hamás los acompaña. Tienen un gran respeto por el mundo árabe", afirmó el mandatario. "El mundo árabe quiere la paz, Israel quiere la paz y Bibi quiere la paz", confirma.

Su nuevo plan apunta a algo más que simplemente poner fin a la guerra en Gaza, defiende. El objetivo es reanudar un impulso más amplio por la paz en la región, en la que el magnate anhela la calma no sólo por si así puede llevarse el Nobel de la Paz, sino porque tiene intereses particulares bien jugosos y la inestabilidad y la violencia no le ayuda. "Si logramos esto, será un gran día para Israel y para Oriente Medio. Será la primera oportunidad para una paz real en Oriente Medio. Pero primero tenemos que lograrlo", declaró.

Axios añade que se esperaba que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, se vieran con el primer ministro israelí, Netanyahu, el domingo en Nueva York, en un esfuerzo por superar las diferencias que aún existen entre Estados Unidos e Israel, según informó una fuente con conocimiento de la reunión. Si así ha sido, nada ha trascendido sobre ese encuentro.

Trump sostuvo en su entrevista que Netanyahu apoyaba su plan, aunque el Gobierno israelí no ha hecho comentarios oficiales al respecto. Sí que el primer ministro, en una entrevista ayer con Fox, no dijo que hubiera aceptado el plan. "Estamos trabajando en ello. Aún no se ha finalizado".

Varios países árabes y musulmanes también han participado en el proceso, pero tampoco han hecho declaraciones. Israel y los países vecinos han estado intentando introducir enmiendas al texto en las negociaciones de los últimos cinco días, según fuentes con conocimiento de las conversaciones citadas por la prensa norteamericana. Las dos principales diferencias entre Estados Unidos e Israel en este momento se centran en una cláusula sobre el desarme de Hamás, que Israel quiere que sea más firme y vinculante, y en el papel de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que comanda Mahmoud Abbas. Netanyahu se ha opuesto rotundamente a cualquier papel de la Autoridad Palestina en Gaza y lo reiteró en Fox News: una "línea roja" para él.

También reiteró su oposición a un Estado palestino al hablar en la Asamblea General de la ONU, el viernes, diciendo que "darle a los palestinos un Estado a una milla de Jerusalén es como darle a Al Qaeda un Estado a una milla de la ciudad de Nueva York después del 11 de septiembre".

Los contactos

Lo que ha trascendido hasta ahora es que Trump ha presentado un "plan de 21 puntos" a líderes y funcionarios de los países árabes y musulmanes, desde la semana pasada, y ahora lo va a afinar con Israel.

El plan fue redactado por Witkoff y Kushner y es una combinación de varias propuestas discutidas durante el último año por Estados Unidos, Israel y otros países, como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Francia y el Reino Unido. Algunas de esas conversaciones comenzaron durante la Administración Biden, pero no se concretaron en un plan operativo. Durante los últimos meses, Kushner ha colaborado con Witkoff y el exprimer ministro británico Tony Blair para impulsar el plan. De hecho, la semana pasada se desveló que el laborista sería el elegido para convertirse en una especie de gobernador independiente de la franja palestina.

¿Y cómo lo ve Hamás? Sus portavoces declararon ayer domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores cataríes y egipcios, por lo que entiende que las negociaciones están suspendidas desde el fallido intento de asesinato de sus líderes en Doha hace tres semanas. ¿Estará Trump ideando una salida sin ellos, impuesta a través de Israel, los países árabes y hasta la ANP? Está por ver. De momento, sólo tenemos el comunicado de ayer del partido-milicia: "Hamás reafirma su disposición a estudiar cualquier propuesta que reciba de los mediadores con plena positividad y responsabilidad, de manera que se preserven los derechos nacionales de nuestro pueblo", afirma su nota.

Funcionarios estadounidenses indicaron a la CNN que Qatar y otros países árabes y musulmanes se han puesto en contacto con Hamás en los últimos días para informar a los líderes del grupo sobre las conversaciones. Los países árabes comunicaron a Washington que creen que Hamás estará dispuesto a aceptar la propuesta, añade Axios.

Los puntos del ¿acuerdo?

Lo más trascendente de lo que ha trascendido hasta ahora de esos 21 puntos de supuesto acuerdo es lo que sigue:

La liberación de todos los rehenes restantes en un plazo de 48 horas tras un alto el fuego.

Un alto el fuego permanente.

La retirada gradual de Israel de toda la Franja de Gaza. La liberación por parte de Israel de unos 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua por asesinar israelíes, y de unos 2.000 palestinos detenidos en Gaza desde el 7 de octubre.

Un plan posbélico que incluye un mecanismo de gobierno en Gaza sin Hamás. Este incluirá una junta internacional y árabe con un representante de la Autoridad Palestina, y un gobierno tecnocrático de palestinos no afiliados en Gaza.

Una fuerza de seguridad que incluiría a palestinos, pero también a soldados de países árabes y musulmanes.

Financiación de países árabes y musulmanes para la nueva administración en Gaza, y para la reconstrucción y el desarrollo del enclave.

Participación de la Autoridad Palestina en el nuevo mecanismo de gobierno en Gaza.

Un proceso de desarme y desmilitarización de Hamás, que incluye la destrucción de todas las armas pesadas y túneles restantes.

Amnistía para los miembros de Hamás que renieguen de la violencia y deseen permanecer en Gaza, y una salida segura del enclave para los miembros de Hamás que no se comprometan con la no violencia. No a la anexión de Cisjordania por parte de Israel ni a la anexión u ocupación de partes de Gaza.

Un compromiso israelí de no volver a atacar a Qatar en el futuro.

Un futuro camino creíble para un Estado palestino después de que la Autoridad Palestina implemente reformas significativas.

El plan estadounidense también establece que no puede haber desplazamiento forzado de la población de Gaza, según la fuente citada por CNN. A principios de este año, Trump habló de que EEUU tomaría el control de Gaza y la reconstruiría, reubicando a toda su población de dos millones de personas y levantando un resort turístico. Desde entonces, el Gobierno israelí ha apoyado la idea de despoblar Gaza de palestinos, al tiempo que afirma que no obligará a los residentes a irse. La ONU avisa de que eso sería un caso de limpieza étnica.

En la cabeza de los israelíes: ¿qué piensan y sienten de verdad sobre la guerra en Gaza? A lo largo de los casi dos años de ofensiva, dos conclusiones han quedado claras en las encuestas: que hay una mayoría de ciudadanos que quieren una salida negociada a la contienda y que el sufrimiento de los palestinos preocupa poco. Los rehenes, sí.