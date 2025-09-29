Trump anuncia que Netanyahu acepta su plan de paz para Gaza y promete acercar "la paz en todo Oriente Medio"

Donald Trump promete que "hoy" es un "día histórico". Promete, también, haber dado grandes pasos y estar a punto de "lograr una paz eterna en Oriente Medio", que es "mucho más que lograr la paz en Gaza". Y lo promete tras verse con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, una reunión de la que salen muchas promesas... y una certeza: que Israel ha aceptado su plan de paz de 21 puntos por Gaza. "Estoy de acuerdo con su plan", ha respondido el propio Netanyahu acto seguido tras escuchar a Trump.

Por espacio de tres horas, los líderes de EEUU e Israel han debatido el citado plan ideado por Donald Trump y que ya adelantó a los aliados árabes en la zona. El mismo pasaría por el fin de la guerra, la entrega de los rehenes de Hamás, la desmilitarización del grupo armado palestino, la retirada de las tropas israelíes y la entrega de Gaza a un gobierno palestino, a falta de que se cierre un verdadero acuerdo para detener la guerra. Un texto "coherente" con los principios de Israel, como ha querido avalar Netanyahu.

Trump ha adelantado el "compromiso" de los países árabes para "ocuparnos" de Hamás hacia el fin del grupo terrorista, sobre el que ha cargado la presión para que no boicotee el camino hacia la paz. "Si ellos no aceptan serán los culpables de que la guerra no acabe", ha continuado el presidente de EEUU.

En su larga exposición del plan de 21 puntos, Trump ha anunciado la creación de un 'Comité de Paz', que quedará bajo el mandato de "los líderes árabes, Israel y yo mismo" y que contará con figuras como Tony Blair para gestionar el futuro de la Franja. "Hamás no participará de ninguna manera ni en este comité ni en el Gobierno de Gaza".