"Hay genocidio en Gaza": Sanders, 'Pepito Grillo' de la izquierda, primero en usar el término tabú en EEUU

El senador estadounidense Bernie Sanders, en una audiencia del Comité de Finanzas del Senado sobre atención médica, el 4 de septiembre de 2025.

El senador demócrata estadounidense Bernie Sanders ha denunciado este miércoles que "Israel está cometiendo genocidio en Gaza", convirtiéndose así en el primer político de la cámara alta del país en afirmarlo y defendiendo que "Estados Unidos no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas" al Gobierno israelí.

"La conclusión es ineludible: Israel está cometiendo genocidio en Gaza", ha declarado Sanders en un comunicado publicado en su web de senador en el que ha agregado que "Estados Unidos no debe seguir enviando miles de millones de dólares y armas al Gobierno genocida de (el primer ministro, Benjamin) Netanyahu", sostiene el demócrata, conciencia antigua y rostro visible del ala más izquierdista de su formación.

El histórico senador progresista ha afirmado que Washington debe, en cambio, emplear toda su influencia "para exigir un alto el fuego inmediato, un aumento masivo de la ayuda humanitaria facilitada por la ONU y los primeros pasos para proporcionar a los palestinos un Estado propio".

Sanders se ha pronunciado así en un texto que inicia afirmando que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "inició esta guerra con su brutal ataque del 7 de octubre de 2023, que mató a 1200 personas inocentes y tomó a 250 rehenes". "Israel, como cualquier otro país, tenía derecho a defenderse de Hamás", ha señalado antes de apuntar a que "no se ha limitado" a eso.

El representante electo por el estado de Vermont ha denunciado que "durante casi dos años, el Gobierno extremista de Netanyahu ha limitado severamente" la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino y ha puesto "todos los obstáculos posibles" a Naciones Unidas y a organizaciones que tratan de proporcionar suministros vitales. Con todo, ha criticado también que "Israel ha destruido sistemáticamente la infraestructura física de Gaza", citando la destrucción de viviendas, hospitales, instalaciones de agua y saneamiento, universidades y "cientos de escuelas".

Asimismo, ha denunciado que "cientos" de trabajadores humanitarios y periodistas locales "han sido asesinados, mientras Israel prohíbe el acceso de medios de comunicación extranjeros a Gaza". "Israel ha asesinado a más periodistas en Gaza que en cualquier otro conflicto anterior", ha señalado, lamentando que, como consecuencia, "probablemente desconozcamos mucho sobre la magnitud de las atrocidades".

"Debemos decir ahora y para siempre que, si bien las guerras pueden ocurrir, hay ciertas normas básicas que deben respetarse", ha indicado Sanders, que ha manifestado que "no se puede tolerar la hambruna infantil", que "la destrucción de ciudades no debe convertirse en la norma" y que "el castigo colectivo es inaceptable". Además, ha advertido de que, "si no hay rendición de cuentas para Netanyahu y sus compañeros criminales de guerra, otros demagogos harán lo mismo".

Paralelamente, el experimentado senador demócrata ha afeado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que "con el pleno apoyo" de su Administración, el Gobierno israelí "está llevando a cabo abiertamente una política de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania".

"Tras haber hecho la vida imposible mediante bombardeos y hambruna, están impulsando la migración voluntaria de palestinos a países vecinos para dar paso a la retorcida visión del presidente Trump de una 'Riviera de Oriente Próximo'", ha denunciado en referencia a la visión del jefe de la Casa Blanca, difundida y bautizada de esa manera por él mismo, de una Franja de Gaza convertida en complejo vacacional.

Este mismo miércoles, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha afirmado que la Franja de Gaza representa un potencial "boom" inmobiliario y que está negociando cómo repartir el enclave palestino tras la ofensiva militar israelí con el Gobierno de Donald Trump, otrora conocido principalmente por su faceta como magnate inmobiliario.

Hasta la fecha, la ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado más de 65.000 palestinos muertos y casi 165.700 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás.

Aunque Sanders ha sido, efectivamente, el primer senador de Estados Unidos en calificar la actuación de Israel como genocidio, otras figuras destacadas del Partido Demócrata, como Ilhan Omar o Alexandria Ocasio-Cortez -ambas elegidas por sus estados en la Cámara de Representantes- han venido denunciando desde 2024 la ofensiva israelí contra los palestinos bajo estos términos.

El papa León XiV, en su audiencia general en San Pedro, el 17 de septiembre de 2025. FRANCO ORIGLIA / Getty Images

"Se está hablando mucho"

Otro norteamericano de peso, en este caso el papa León XIV, se ha referido también a Gaza, y aunque no va tan lejos como Sanders, también se aproxima a su postura. Ha afirmado en su primera entrevista que "la palabra genocidio se está usando cada vez más" pero aclara que "oficialmente, la Santa Sede no cree" que pueda "hacer ninguna declaración al respecto en este momento".

Se trata de unos comentarios que realizó el pasado 10 de julio de 2025 a lo largo de la conversación que mantuvo con la periodista Elise Ann Allen, de Crux, que se publica íntegramente en Perú este jueves 18 de septiembre bajo el título León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI (Penguin Random House). En España, este libro-entrevista verá la luz el próximo 23 de octubre.

"Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo dos grupos de Derechos Humanos en Israel que han hecho esa declaración", remarca en el libro consultado por Europa Press. En cualquier caso, pide a los cristianos que no sean "insensibles" ante "tan horrible" situación y anima a "seguir presionando para intentar lograr un cambio allí".

Sobre la relación con los judíos a raíz de la ofensiva en Gaza, León XIV asegura, a riesgo de parecer "demasiado presuntuoso" que, "ya en los primeros dos meses, la relación con la comunidad judía como tal ha mejorado un poco" y subraya que "es importante hacer algunas distinciones que ellos mismos hacen en cuanto a lo que está haciendo el Gobierno de Israel y quiénes son los miembros de la comunidad judía".

"Afortunadamente, ha habido incluso un par de reuniones que ya he tenido, un pequeño acercamiento. Pienso que las raíces de nuestro cristianismo se encuentran en la religión judía, y no podemos cerrar los ojos a eso", añade.

