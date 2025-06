Informes desvelan que Donald Trump no fue informado sobre la 'Operación Telaraña' de Ucrania

Con el nombre en clave de "Telaraña", Ucrania ejecutó una operación ultrasecreta con efectos devastadores el domingo por la tarde que golpeó a Rusia como nunca. En su ataque más ambicioso de la guerra hasta la fecha, alcanzaron varios aparatos en aeródromos de cinco regiones rusas, entre ellos tres en las regiones de Murmansk e Irkutsk, esta última en Siberia, escenario de un ataque sin precedentes desde el comienzo del conflicto.

Como dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, apenas unas horas antes de que los delegados ucranianos y rusos se vieran para negociar en Estambul, su ataque a los irreemplazables bombarderos nucleares de Vladimir Putin "sin duda quedará en los libros de historia".

Además, calificó los ataques de "operación brillante" que había provocado la pérdida de "más de 40 unidades de aviación estratégica" de las fuerzas rusas. Así, dijo que los ataques causaron "pérdidas verdaderamente significativas, totalmente justificadas y merecidas".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue informado con antelación sobre el ataque masivo con drones de Ucrania, según informaron CBS News y Axios el 1 de junio, citando sus fuentes no reveladas. La Casa Blanca no fue notificada de los planes, que se habían estado preparando durante un año y medio, según informó Axios, citando a un funcionario de seguridad ucraniano. Fuentes de CBS News en la administración Trump también confirmaron que el presidente estadaounidense no fue informado.

La CNN informó el 2 de junio que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, "recibió actualizaciones periódicas" sobre la operación de Ucrania mientras viajaba a la Base Conjunta Andrews el domingo, pero que aún no había hablado con sus homólogos ucranianos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.