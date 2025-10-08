El único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, niega los hechos y dice que es una víctima
"Este hombre es un psicópata, caí en su trampa", ha señalado el mismo, de 44 años, durante la tercera jornada del juicio de apelación.
"¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa": así defendía este miércoles su supuesta inocencia el único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, quien negó los hechos en la tercera jornada del juicio en apelación y aseguró que es una víctima más del exmarido de la mujer, Dominique Pelicot.
El hombre, de 44 años y conocido como Husamettin D., acusó a la expareja de Gisèle de ser el cerebro del plan. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las que ha ido realizado a lo largo de su interrogatorio, donde ha ido elaborando un discurso bastante contradictorio ante el tribunal, la defensa de la víctima y el fiscal.
Y es que, en un inicio, reconoció como víctima a Gisèle Pelicot, algo que más tarde negó. Después, declaró que los tres habían consentido las prácticas sexuales, aunque tras eso reconoció que la víctima no había accedido a ellas, pues estaba en estado inconsciente.
