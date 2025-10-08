El único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, niega los hechos y dice que es una víctima 

"¡Este hombre es un psicópata, caí en su trampa": así defendía este miércoles su supuesta inocencia el único de los 51 hombres condenados por agredir sexualmente y violar a Gisèle Pelicot que recurrió la sentencia, quien negó los hechos en la tercera jornada del juicio en apelación y aseguró que es una víctima más del exmarido de la mujer, Dominique Pelicot.

El hombre, de 44 años y conocido como Husamettin D., acusó a la expareja de Gisèle de ser el cerebro del plan. Sin embargo, sus declaraciones contrastan con las que ha ido realizado a lo largo de su interrogatorio, donde ha ido elaborando un discurso bastante contradictorio ante el tribunal, la defensa de la víctima y el fiscal.

Y es que, en un inicio, reconoció como víctima a Gisèle Pelicot, algo que más tarde negó. Después, declaró que los tres habían consentido las prácticas sexuales, aunque tras eso reconoció que la víctima no había accedido a ellas, pues estaba en estado inconsciente.

