Una experta en protocolo pone la lupa en lo que hace Leonor con su hermana Sofía antes de bajar las escaleras: se ve en la foto

La experta en protocolo y en comunicación no verbal Patrycia Centeno se ha fijado en un detalle de la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía durante la misa que dio en la plaza de Cibeles, justo delante del Ayuntamiento de Madrid, el papa León XIV durante su visita a España.

Cuando los reyes junto a sus hijas abandonaron el escenario que habían convertido en altar para la presencia del pontífice, estos se agarraron del brazo. Letizia cogió a Felipe VI y comenzaron a bajar las escaleras. Justo detrás, Sofía hizo exactamente lo mismo con Leonor, algo que ha destacado Centeno.

"Cada vez que sube/baja escalera, Leonor necesita el brazo de Sofía porque teme tropezar con tacones. O que no se los ponga o que aprenda a andar con ellos. No es cualquiera, es la futura reina", ha afirmado la especialista.

Además, Centeno ha rematado el mensaje diciendo que "de pequeñitas era gesto de protección, pero con 20 ya son mayorcitas". Su publicación ha dado mucho que hablar y ha recibido comentarios de personas que quitaban importancia a ese hecho diciendo que Leonor se está preparando para cosas mucho más difíciles.

La agenda del papa León XIV en España

La misa que ofreció León XIV este domingo ha sido uno de los actos centrales de su histórica visita a España, la primera de un pontífice desde el año 2011. Sin duda, ha sido el acto más masificado, ya que más de 1,2 millones de personas de toda España y de todo el mundo se dieron cita en las avenidas que desembocan en la madrileña plaza de Cibeles.

Por la tarde, León XIV tuvo un evento en el Movistar Arena en el que reflexionó junto a figuras del mundo de la cultura, del deporte, de la educación o del sector empresarial. Además y antes de viajar a Barcelona, este lunes el pontífice visitará el Congreso de los Diputados en otro acto que está siendo muy esperado.