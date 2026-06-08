Europa cierra filas con Zelenski y fija cinco condiciones para la paz con Rusia

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, el 7 de junio de 2026, en Londres.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha recibido anoche en el número 10 de Downing Street al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, además de al presidente francés, Emmanuel Macron, y al canciller alemán, Friedrich Merz. Todos participaron en una reunión de emergencia que se produce tras una nueva escalada en los ataques rusos con armamento pesado y un preocupante bombardeo con drones cerca de la central nuclear de Chernóbil.

De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos tras el encuentro, los mandatarios europeos abordaron la "urgente necesidad" de acelerar la producción de interceptores y desarrollar conjuntamente capacidades de defensa antibalística y de ataque de largo alcance y también trataron de fijar las condiciones de los aliados europeos ante un hipotético proceso de paz.

Son cinco: el alto el fuego inmediato y total de la guerra; que la línea de contacto actual (las líneas del frente/fronteras de la tierra ucraniana y la tierra ocupada por Rusia) sean el punto de partida para las negociaciones; que el alto el fuego sea respetado con garantías de seguridad legalmente vinculantes para Ucrania; que Rusia detenga su agresión y compense completamente a Ucrania por todos los daños causados al país a causa de la guerra -hasta entonces, los activos rusos permanecen congelados-, y que las aspiraciones de Ucrania de pertenecer a la UE y la OTAN no se vean comprometidas de ninguna manera

Alarma por los misiles Oreshnik y amenazas nucleares

La cumbre, celebrada a puerta cerrada en la capital británica, estuvo marcada por la condena unánime a la reciente ola de ofensivas masivas perpetradas por Moscú. Los líderes occidentales denunciaron enérgicamente los continuos ataques rusos con misiles y drones sobre centros urbanos ucranianos, haciendo hincapié en el uso reiterado de los nuevos misiles balísticos hipersónicos rusos, conocidos como Oreshnik, los cuales han dejado un trágico balance de víctimas civiles.Asimismo, calificaron de "irresponsables y peligrosas" las maniobras militares de Rusia.

Horas antes de la cita en Londres, Zelensky había condenado con dureza un ataque "vil" con drones rusos que causó daños materiales en un centro de almacenamiento de combustible nuclear gastado, situado a escasos 15 kilómetros (nueve millas) de la histórica planta nuclear de Chernóbil. Pese a la presión militar de Moscú, el presidente ucraniano se mostró firme antes de comenzar las conversaciones. En declaraciones a los medios, Zelensky prometió que Ucrania no va a "morir en silencio" y aseguró: "Responderemos. Seremos cada día más y más fuertes".

El Oreshnik ruso, el misil balístico de múltiples ojivas utilizado en el peor ataque de la guerra contra civiles ucranianos Clasificado como un misil balístico de alcance intermedio, posee un radio operativo estimado de entre 3.500 y 5.000 kilómetros y está diseñado para tener capacidad nuclear, aunque sólo se ha desplegado con submuniciones convencionales.

"Inmediato y completo"

Al término de la sesión multilateral -tras la cual Starmer y Zelenski continuaron reunidos a solas durante otra media hora- el bloque europeo, conocido diplomáticamente como el grupo E3 (Reino Unido, Francia y Alemania), instó formalmente al presidente ruso, Vladímir Putin, a aceptar un "alto el fuego inmediato y completo".

Las potencias occidentales proponen la línea de contacto actual en el frente como el punto de partida técnico para entablar cualquier negociación formal de paz. Esta cumbre coincide con un momento de gran dinamismo en el conflicto, en el que Ucrania intenta capitalizar una serie de exitosos ataques con drones de largo alcance dentro de territorio ruso. Esta misma semana, ofensivas ucranianas golpearon posiciones estratégicas rusas, incluyendo terminales petroleras y un puerto naval en San Petersburgo, la ciudad natal de Putin.

Tanto Londres como París reafirmaron su liderazgo en la iniciativa denominada "coalición de los dispuestos" (coalition of the willing, como ellos la llaman) una fórmula con la que buscan articular garantías de seguridad firmes e independientes para Ucrania de cara al futuro proceso de paz.