El papa León XIV deja un muy comentado gesto a los trabajadores de RTVE a su llegada a Torrespaña

La visita del papa León XIV a España no para de dejar imágenes que se van a quedar guardadas en las retinas de las miles de personas que han salido a su encuentro en las calles de la capital. La misa en Cibeles y la procesión del Corpus Christie de este domingo han sido el acto central, pero ni mucho ha sido el único momento destacado.

Por la tarde, el pontífice tuvo un acto en el Movistar Arena de Madrid. El evento, que se llamó Tejer redes, contó con personalidades del mundo de la cultura como Antonio Banderas, Sara Baras o Rozalézn, así como de la educación, del deporte o del empresarial.

Sin embargo, antes de llegar al pabellón madrileño ubicado en la Calle Goya, León XIV visitó los estudios de RTVE en Torrespaña, ya que ahí fue donde hizo el cambio de coche entre el particular que le llevó hasta ese recinto para coger el papamóvil y recorrer las calles O'Donnell, Dr. Esquerdo y Goya hasta llegar al Movistar Arena.

Cuando León XIV ha llegado a la sede de RTVE ha sido aplaudido por los trabajadores de la corporación pública, que han salido al patio para ser testigos de la llegada del pontífice. Lo han recibido, además de con aplausos, con vítores y gritos de cariño.

El gesto de León XIV

Entonces, León XIV se ha llevado los dedos a los ojos y les ha respondido con un "yo os veo" que ha dado mucho que hablar.

"¡YO OS VEO! Entra la comitiva del papa en el parking de Torrespaña para el cambio de coche. Un grupo de trabajadores le vitorea. León XIV se sube al papamóvil ¡Bienvenido a RTVE!, le grito. El papa se gira y señalando sus propios ojos, dice ¡YO OS VEO!", ha escrito el director de informativos Jon Ariztimuño en su cuenta de X.

Carlos del Amor, uno de los periodistas más famosos de RTVE, también ha publicado un tuit al respecto: "A las cifras de audiencia de RTVE hay que sumar un espectador más… 'Yo os veo' ha dicho el Papa en Torrespaña".