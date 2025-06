Irán no constata daños graves ni escape radiactivo en la instalación nuclear de Fordo tras el ataque israelí

El ataque aéreo efectuado por Israel contra el centro de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro-oeste de Irán, no ha dejado daños de consideración ni tampoco hay constancia de contaminación radiactiva, según ha asegurado este sábado la Organización para la Energía Atómica, la agencia nuclear de la república islámica.

El portavoz de la organización, Behrouz Kamalvandi, ha explicado a la agencia semioficial ISNA que el bombardeo israelí ha causado "daños limitados" en algunas zonas del centro de enriquecimiento, uno de los principales objetivos de los ataques israelíes junto a la instalación nuclear de Natanz, que también resultó alcanzada aunque los daños, de nuevo según Kamalvandi, no revisten consideración.

"La parte dañada de Natanz se encuentra sobre todo en la superficie", ha explicado el portavoz en respuesta a una declaración del Ejército israelí que anunciaba también daños en la sala subterránea de centrifugadoras de uranio.

"En Natanz ocurrió una pequeña fuga interna pero no se propagó al exterior, así que no hay problema alguno. Los daños en Fordo no han sido tan graves", ha indicado el portavoz.

"Gracias a que lo habíamos previsto con antelación y habíamos trasladado una parte importante del equipo y los materiales al exterior, no hubo daños importantes y no hay preocupación por la contaminación", ha añadido el portavoz, que tampoco tiene constancia de víctimas en las instalaciones nucleares alcanzadas por Israel.

Irán cancela todos los vuelos hasta nuevo aviso

La Organización de Aviación Civil de Irán ha anunciado este sábado la cancelación de todos los vuelos en el país hasta nuevo aviso, tras un ataque contra el aeropuerto nacional de Teherán por parte de Israel.

“Todos los vuelos en todos los aeropuertos del país están cancelados hasta nuevo aviso”, ha indicado el organismo en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA. La medida se tomó para “garantizar la seguridad de los pasajeros”.

Las autoridades iraníes habían ido cancelando los vuelos hasta determinado periodo y que han ido extendiendo, ahora de manera indefinida. El anuncio se ha producido tras el ataque de esta mañana contra el aeropuerto de Mehrabad, que atiende vuelos nacionales.

Según la agencia IRNA, el ataque en Mehrabad iba dirigido contra un hangar de cazas de combate, pero a pesar de ser alcanzado por proyectiles “no afectó las pistas, edificios o instalaciones”.