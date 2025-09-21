Israel avanza en la ocupación de una Palestina que ve crecer el reconocimiento internacional de una tierra ya arrasada

Familias palestinas se ven obligadas a huir de Nasr debido a los continuos ataques israelíes en la ciudad de Gaza, el 21 de septiembre de 2025.

Los tanques israelíes se adentran en Ciudad de Gaza este domingo mientras el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu estrecha —aún más— el cerco para tomar la capital gazatí y desplazar de allí a su millón de habitantes de una tierra ya arrasada. Esto se produce el mismo día en que Reino Unido, Australia, Canadá y horas después Portugal han dado el paso histórico de reconocer el Estado palestino antes de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

Tras el anuncio de los reconocimientos, el ejército israelí ha confirmado este domingo la entrada de sus tanques en la ciudad de Gaza en un comunicado en el que ha afirmado que, tras dos semanas allanando el terreno, las fuerzas de la 36 división "han comenzado su entrada a la ciudad de Gaza" dentro de la "Operación Carros de Gedeón II", el calificativo que usa para la ofensiva para invadir la ciudad.

Aunque las fuerzas armadas dieron comienzo a las "fases iniciales" de la operación terrestre el martes, hasta ahora se había limitado a movimientos de preparación y el avance progresivo de los tanques. Desde entonces, el propio Ejército de Israel estima que unas 550.000 personas han huido de la ciudad de Gaza hacia el sur.

Desde el martes, el Ejército israelí bombardea intensamente la ciudad causando entre 50 y 100 muertos diarios. Pero la guerra, que está a punto de cumplir dos años, ya ha arrasado con la vida de al menos 65.208 palestinos, entre ellos más de 19.000 niños, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza.

A principios de esta semana la comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, una palabra que cada vez menos países temen pronunciar de forma clara para calificar la ofensiva militar israelí contra Franja de Gaza.

Una deuda de larga data

Los reconocimientos de Reino Unidos, Australia, Canadá y Portugal han llegado este domingo en vísperas de una "Conferencia internacional para la solución de los dos estados" que se celebrará este lunes en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, cuando se esperan que Francia y otros cinco países se sumen en el reconocimiento al Estado de Palestina.

El paso de Reino Unido tiene especial importancia, ya que este país fue la antigua potencia colonial y firmante en 1917 de la Declaración Balfour, el documento con el que daba su visto bueno a crear un "hogar nacional" para el pueblo judío en la hasta entonces Palestina, lo que supuso el germen histórico del Estado de Israel.

Aunque hasta ahora el Estado palestino era reconocido por 147 países, entre ellos España, Reino Unido y Canadá se han convertido este domingo en los primeros del G7 en hacerlo. Además, Reino Unido y Francia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad —máximo órgano ejecutivo de la ONU—, y se suman así a la postura de China y de Rusia, para dejar solo a Estados Unidos dentro del Consejo.

Esta soledad se ha manifestado en varias ocasiones en los últimos años, en los que EEUU ha vetado en solitario hasta en seis ocasiones desde el inicio de la guerra resoluciones del Consejo que reclamaban a Israel un alto el fuego. De hecho también trató de torpedear la Asamblea de la ONU al negar los visados de entrada a la delegación Palestina, que finalmente podrá participar por videoconferencia.

Netanyahu insiste que no habrá un Estado palestino

Tras los reconocimientos, Netanyahu ha insistido este domingo en que "no habrá un Estado palestino" en un vídeo difundido por su oficina. "Eso no sucederá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán", ha dicho. "Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la terrible masacre del 7 de octubre: están dando un gran impulso al terrorismo", ha afirmado.

"Durante años -prosiguió-, he impedido el establecimiento de este Estado terrorista ante una enorme presión interna y externa. Lo hicimos con determinación y sabiduría política", ha agregado. Y ha recordado que durante su gobierno se han duplicado los asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino de Cisjordania, ocupado por Israel. "Seguiremos por este camino", ha afirmado.

