Israel bombardea instalaciones nucleares y militares en Irán y mata al jefe de su Guardia Revolucionaria

Docenas de cazas del Ejército de Israel han bombardeado esta madrugada otros tantos "objetivos militares" de Irán, en la primera fase de un "ataque preventivo" ordenado por el Gobierno de Tel Aviv contra el programa nuclear iraní, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En concreto, se ha atacado en la capital, Teherán, así como "diferentes áreas" del país, informan las FDI con un comunicado difundido en su cuenta de la red social X, en el que ha justificado estas acciones explicando que "hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear", lo que "representa una amenaza existencial para Israel y el mundo en general".

Las autoridades iraníes no han proporcionado información acerca del ataque que comenzó en torno a las 3:30 hora local (una hora y media por delante de Madrid) cuando se escucharon fuertes sonidos de explosiones en la capital iraní.

"El Estado de Israel no tiene otra opción que cumplir con la obligación de actuar en defensa de sus ciudadanos y continuará haciéndolo en todos los lugares donde se le requiera, como lo hemos hecho en el pasado", ha agregado el Gobierno de Benjamin Netanyahu, al tiempo que ha ordenado a su población suspender toda actividad no esencial.

Los ataques son especialmente significativos porque han acabado con la vida del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hosein Salamí, así como de otros altos cargos iraníes, informó la agencia estatal IRNA. "El general Hossein Salamí, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, y varios comandantes fueron asesinados en los ataques del régimen sionista", indicaron este medio y la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar de élite.

Salamí dijo ayer mismo que la República Islámica estaba preparada para una "guerra a cualquier nivel" y respondería a cualquier agresión, ante las informaciones de que Israel se estaba preparando para atacar al país persa, ahora ejecutado. Según medios locales, el cuartel general de la poderosa Guardia Revolucionaria fue uno de los objetivos del ataque israelí. En la andanada también murieron los científicos nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi y Fereydoun Abbasi. IRNA además informó de la muerte de un número indeterminado de civiles en ataques a zonas residenciales del norte de Teherán.

Fotografía de archivo del 18 de noviembre de 2023 del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, el general Hossein Salami, hablando en Teherán. EFE

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado "inmediatamente el estado de emergencia" en todo el territorio del país, un anuncio que ha hecho tras reunirse con las autoridades militares "horas antes del inicio de la Operación 'Am Kalavi' en Irán". "Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera en un futuro inmediato un ataque con misiles y aviones no tripulados contra el Estado de Israel y su población civil", ha explicado en una nota difundida por su oficina.

El primer ministro, Netanyahu, por su parte, ha señalado que el objetivo del Ejército israelí es "golpear la infraestructura militar de Irán, las fábricas iraníes de misiles balísticos y las capacidades militares" en un discurso en vídeo difundido en X en el que ha defendido esta agresión en "un momento decisivo de la historia". Aseguró que Israel ha atacado "el núcleo del programa de enriquecimiento nuclear de Irán". "Hoy, nuestros fuertes y valientes soldados y nuestro pueblo nos unimos para defendernos de quienes buscan nuestra destrucción, y al defendernos, defendemos a muchos otros y hacemos retroceder la tiranía asesina", concluyó Netanyahu en una de las frases que cierran su mensaje.

Varios medios iraníes, incluida la televisión Press TV, han confirmado un ataque contra las instalaciones nucleares de Natanz, en el centro del país y a unos 300 kilómetros al sur de Teherán. La agencia de noticias Mehr, por su parte, ha mencionado ataques asimismo en Khandab y Khorramabad, mientras que en Teherán se han visto afectadas vaias zonas residenciales, activando el sistema de defensa aérea iraní tras la penetración en el espacio aéreo de la provincia capitalina.

Las autoridades aeroportuarias han anunciado la suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los vuelos con salida o destino al aeropuerto Imán Jomeini de Teherán, tal y como señala por su parte la agencia de noticias IRNA.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sí que ha confirmado que la planta nuclear iraní de Natanz fue alcanzada por los bombardeos. "La OIEA vigila de cerca la preocupante situación en Irán. La Agencia puede confirmar que la planta de Natanz está entre los objetivos alcanzados", escribió el organismo en un mensaje de X firmado por su director general, Rafael Grossi.

La OIEA también aseguró estar "en contacto con las autoridades iraníes" para monitorear los "niveles de radiación" y estar en contacto con los inspectores de la entidad en el país. Natanz es la principal planta de enriquecimiento de uranio en Irán -con miles de centrifugadoras de gas, de diferentes modelos y velocidades- que estaba supuestamente protegida por baterías antiaéreas. Junto con la planta subterránea de Fordow, Natanz es el centro del controvertido programa atómico iraní.

Según los inspectores del OIEA, Irán había logrado en los últimos meses acelerar su producción de uranio altamente enriquecido, hasta una pureza del 60 %, cercano ya al necesario para la fabricación de bombas atómicas.

A través de rotaciones de sus equipos, el OIEA mantiene una presencia constante en Irán desde hace una década, cuando se firmó el gran pacto atómico conocido como JCPOA, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

Pero la noche no acaba aquí, porque el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, advirtió a primera hora de este viernes que se encuentran en medio de "una campaña histórica sin precedentes" contra Irán, por lo que puede haber nuevos golpes.

"Nos encontramos en medio de una campaña histórica sin precedentes. Esta es una operación crucial para prevenir una amenaza existencial, por parte de un enemigo que pretende destruirnos. Comenzamos esta operación porque ha llegado el momento: estamos en un punto de no retorno. No podemos permitirnos esperar", añadió Zamir en un vídeocomunicado. "El ataque a Irán seguirá el tiempo necesario para eliminar la amenaza", recalcó luego el propio Netanyahu.

"Amargo y doloroso"

El Ejército iraní afirmó, en respuesta, que Israel y Estados Unidos recibirán una “bofetada contundente” por el ataque israelí, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Shekarchi. Aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán “responderán pronto con contraataques, si Dios quiere”. El militar indicó que Israel ha atacado zonas residenciales en la capital iraní, pero no ofreció más detalles acerca de la ofensiva israelí.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, prometió, a su vez, un destino "amargo y doloroso" para Israel por su agresión. “Con este crimen, el régimen sionista se preparó un destino amargo y doloroso, y sin duda lo recibirá”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en su página web.

La máxima autoridad política y religiosa de Irán aseguró que Israel recibirá un “severo castigo” tras revelar su “naturaleza malvada” con ataques contra zonas residenciales de la capital iraní. El religioso confirmó la muerte de un número indeterminado de militares y científicos nucleares en el ataque israelí de esta madrugada y dijo que sus “sucesores retomarán inmediatamente sus funciones”.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí defendió también que su país tiene el "derecho legítimo" a responder. "Irán tiene el derecho legítimo y legal de responder a esta agresión según el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán no dudarán en defender a la nación iraní con todo su poder y de la manera que determinen más conveniente", escribió en un comunicado.

En mitad de las negociaciones con EEUU

Los ataques llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido este jueves una actuación similar a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán. Será el domingo cuando se vean las partes, ahora en un contexto completamente nuevo.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.

El Pentágono ha confirmado que EEUU no ha participado en esta operación ni ha dado "asistencia" a Tel Aviv. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aseguró que "Israel tomó medidas unilaterales contra Irán", que la diplomacia estadounidense Jerusalén considera necesarios "para su propia defensa". "Esta noche, Israel tomó medidas unilaterales contra Irán. No participamos en ataques contra Irán y nuestra principal prioridad es proteger a las fuerzas estadounidenses en la región", arranca diciendo el comunicado de Rubio.

"Israel nos informó que cree que esta acción es necesaria para su propia defensa. El presidente Trump y su administración han tomado todas las medidas necesarias para proteger a nuestras fuerzas y mantener un estrecho contacto con nuestros socios regionales. Seamos claros: Irán no debe atacar los intereses ni al personal de Estados Unidos", añade el breve texto.

Pese a que haya salido a avalar el papel de su socio, hay que recordar que apenas horas antes Trump había pedido -y no era la primera vez- que no hubiera ataques a Israel, porque un acuerdo sobre su programa nuclear puede estar "cerca". "Estamos bastante cerca de un acuerdo bueno", dijo Trump a los periodistas. "No quiero que ellos intervengan, porque creo que eso lo arruinaría", precisó refiriéndose a Israel. Aún así, como se veía inminente un ataque así, EEUU ha movido a su personal en zonas como Irak en las últimas horas, por precaución.

Trump abandonó el histórico acuerdo sobre investigaciones nucleares de Irán de 2015. Lo hizo en 2018, ya en su primera etapa en la Casa Blanca. Ahora ha retomado los contactos y desde hace dos semanas se insiste en la cercanía de las posiciones, por más que Washington y Teherán se amenacen insistentemente en el camino. El régimen de los ayatolás siempre ha defendido el uso exclusivamente civil de sus investigaciones, pero ayer precisamente la Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia atómica de la ONU, adoptase una resolución crítica con Irán por sus actividades nucleares, abriendo la vía a una eventual denuncia de la República Islámica ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

El republicano tiene prevista en las próximas horas una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) en relación con el ataque israelí sobre Irán. La reunión convocada en la sala de crisis de la Casa Blanca está prevista para las 11:00 del viernes, hora local de Washington (seis horas más en la España peninsular), según el cronograma compartido por la Oficina Presidencial estadounidense.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo sentirse "particularmente preocupado por los ataques, "cuando están en marcha conversaciones entre Irán y EEUU sobre el programa nuclear iraní". El portugués emitió esta madrugada un comunicado a través de su portavoz adjunto Farhan Haq, dos horas después de que se conociera el ataque israelí contra Irán, de alcance todavía impreciso pero que ya ha hecho que intervenga el Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei, para prometer a Israel un destino "amargo y doloroso".

En su breve comunicado, Guterres recuerda que los estados miembros de la ONU tienen "la obligación de actuar de acuerdo con la carta fundacional de la ONU y con la ley internacional", una frase que parece una respuesta a lo que minutos antes había dicho el ministerio iraní de Exteriores sobre que el ataque israelí suponía una violación del artículo 4 de esa carta fundacional.

Guterres pidió a las dos partes (Irán e Israel) "máxima contención" y que "eviten a toda costa hundirse en un conflicto más profundo, una situación que la región no puede apenas permitirse".