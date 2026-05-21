Activistas de la flotilla a Gaza denuncian "violencia extrema", humillaciones y acoso sexual tras ser detenidos por Israel

La Global Sumud Flotilla, hace unos días en el Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona.

La crisis alrededor de la flotilla humanitaria con destino a Gaza sigue creciendo. Varios de los activistas detenidos por Israel tras la interceptación de las embarcaciones han denunciado haber sufrido "violencia extrema", "humillación sexual" y agresiones físicas durante su arresto y posterior traslado a centros de detención israelíes.

Las acusaciones han sido difundidas este miércoles por el grupo legal Adalah, una organización que está prestando asistencia jurídica a cientos de participantes de la misión humanitaria y que ha visitado a parte de los detenidos en el puerto israelí de Ashdod.

Según la organización, los testimonios recogidos apuntan a un patrón de "abusos físicos y psicológicos generalizados" por parte de las autoridades israelíes.

Denuncias de fracturas, táser y balas de goma

Adalah asegura que varios activistas presentan lesiones graves y que al menos tres personas han tenido que ser hospitalizadas.

El grupo habla incluso de "decenas de participantes" con posibles fracturas de costillas y dificultades respiratorias tras las actuaciones de las fuerzas israelíes durante el abordaje de las embarcaciones.

Los abogados también denuncian el "uso frecuente de pistolas Taser", así como heridas provocadas por balas de goma tanto durante la interceptación en el mar como ya dentro de embarcaciones militares israelíes.

Según el comunicado, muchos activistas fueron obligados a permanecer durante largos periodos en posiciones forzadas y sometidos a traslados "violentos y degradantes".

"Las autoridades los obligaban a caminar completamente inclinados hacia adelante mientras los guardias les sujetaban la espalda con violencia", denuncia la organización.

Acusaciones de humillación y violencia islamófoba

Uno de los aspectos más delicados de las denuncias hace referencia al supuesto trato degradante y al acoso sexual sufrido por algunos participantes.

Adalah sostiene que varias mujeres denunciaron humillaciones durante la detención y asegura además que agentes israelíes arrancaron el hiyab a algunas activistas musulmanas.

La organización considera que algunos comportamientos tuvieron un carácter claramente islamófobo.

Mientras tanto, la mayoría de los detenidos están siendo trasladados a la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev, el mayor centro de detención de Israel.

Israel prepara las deportaciones

Los activistas arrestados comparecerán este jueves ante un tribunal israelí antes de su posible deportación.

Adalah ha anunciado que intentará estar presente en las vistas judiciales para ofrecer representación legal a los participantes de la flotilla y sigue reclamando la "liberación inmediata e incondicional" de todos ellos.

La nueva polémica llega apenas días después de la gran operación israelí contra la flotilla internacional que intentaba romper el bloqueo naval sobre Gaza y entregar ayuda humanitaria en la Franja.